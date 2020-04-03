Иркутские театры подготовили онлайн-спектакли

Сегодня Иркутский музыкальный театр начинает онлайн-марафон балетных спектаклей. Он продлится 6 дней. Показы пройдут на официальном youtube-канале театра. А «Аистенок» приглашает маленьких зрителей к экранам каждые выходные. Впрочем, и для взрослых театр кукол тоже подготовил интересную домашнюю программу.

Сегодня на официальном youtube-канале Иркутского музыкального театра доступна видеоверсия романтического балета в двух действиях «Казанова». История жизни и пламенной страсти в хореографии Людмилы Цветковой и под музыку Баха, Моцарта, Гайдна, Вивальди. По-моему, это отличный вариант для вечера пятницы.

Всего же онлайн-марафон балетных спектаклей Иркутского музыкального продлится 6 дней. 5 апреля с 12 до 24 часов на канале театра будет доступна видеоверсия «Шахерезады» на музыку симфонической сюиты Николая Римского-Корсакова. Хореография легендарного Михаила Фокина в редакции народного артиста СССР Вячеслава Гордеева. 7 апреля театр покажет свою версию «Кармен». Это рок-балет в двух действиях на музыку Жоржа Бизе.

А 9 апреля смотрите и вникайте в философскую глубину романа Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский». Хотя в балете персонаж рыцаря печального образа второстепенный. Артисты расскажут нам историю любви Китри и Базиля. В жгучих испанских традициях и ярких красках. 11 апреля покажут балет «Стойкий оловянный солдатик»

13 апреля включайте самую сказочную из всех сказок — «Щелкунчик». Чарующий балет на великую музыку Чайковского. Те самые фонтаны с лимонадом, танцы цветов и снежинок и, конечно, торжество добра. Премьера балета состоялась перед новым годом. Так что кто не успел увидеть, добро пожаловать на youtube-канал музтеатра.

А театр кукол «Аистенок» показывает спектакли онлайн каждые выходные. Речь о постановках для детей. Доступ к ним открыт только по выходным с 10 до 14 часов. А с 18 до 23 по пятницам — время взрослой аудитории. Уже выходила в эфир вампиловская «Утиная охота» — спектакль, покоривший не только Иркутск, но и Москву и фестивальную публику в разных городах страны. Сегодня и ровно через неделю смотрите «Бетховен. Разговорные тетради» — постановку без единого слова, которую создавали для глухих зрителей. Это история трагической судьбы великого композитора, который оглох в 26 и написал свои лучшие произведения уже после трагедии.

Подробную программу можно найти на сайтах иркутских театров. Интересного вам апреля!



