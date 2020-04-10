Иркутские театры и музеи продолжают работать онлайн

Артист без зрителя не может. И пусть даже на расстоянии, но остается верен своему призванию. Театры, оркестры, музеи — все учреждения культуры региона не хотят терять связь со своей публикой, и потому назначают ей встречи в виртуальном пространстве.

Каждый день Вячеслава Соколова начинается с любимого занятия: музыкант играет на баяне. Руководитель ансамбля «Байкал-квартет», как и его коллеги по коллективу, скучает по сцене и, главное, зрителям, поэтому решил с ними не расставаться. В режиме самоизоляции музыканты записывают каждый свою партию. Сегодня «Байкал-квартет» играет «Цветущий май» Артура Полонского.

Ансамблю «Байкал-квартет» Иркутской филармонии недавно исполнилось 25 лет. Музыканты готовились к поездке на международный конкурс в Японию, но смотр отменили. А артисты решили не терять времени и, пока действует режим самоизоляции, выучить новые произведения.

Вячеслав СОКОЛОВ, ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ АНСАМБЛЯ «БАЙКАЛ-КВАРТЕТ»: Один записывает, скажем так, свою партию в одном ритме, отсылает другому, другой на нее как бы по возрастающей присоединяется. И все потом это сводится в одно. Потом уже смотрим, что удалось, что не удалось. Но, естественно, на это нужна практика, потому что, честно скажу, мы не работали с этими технологиями, и это очень сложно.

Найти выступление можно на страницах Иркутской филармонии в социальных сетях. Там уже накопилось немало интересных роликов. Худрук и главный дирижер Илмар Лапиньш рассказывает захватывающие истории из своей творческой жизни. Оркестр играет Вивальди и Дворжака. А музыканты удивляют зрителей находчивостью и чувством юмора.

Не расстается со зрителями и Иркутский драматический. На его страницах в соцсетях каждый день появляются новые ролики. Смешными историями из театральной жизни в рубрике «Байки из ложи» делятся заслуженные артисты России и обладатели блестящего чувства юмора Яков Воронов, Николай Дубаков и Владимир Орехов. Есть и рубрика #Поэзия_в_изоляции. Актеры драмтеатра читают стихи, созвучные времени и настроению.

Трансляции спектаклей, онлайн-экскурсии, видеоролики — это новый формат, который сейчас вынужденно осваивают театры и музеи во всем мире. Ведь у интернета границ нет. И в гости в иркутские учреждения может зайти любой, даже с другого конца света. А мы сумеем прогуляться по Лувру или Эрмитажу.

Руслан ДЯЧУК, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА КУЛЬТУРЫ и АРХИВОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Этот новый формат позволит нам найти новую нишу, которую мы сможем каким-то образом расширить, изучить и показать новые форматы в работе. Сегодня мы можем показать наши творческие успехи всему миру. Здесь такой большой плюс в этой работе.

Все события, запланированные на апрель, перенесли на осень. О мероприятиях, которые должны были состояться в мае, в том числе посвященных юбилею Победы, сообщат позже. Их проведение зависит от эпидемической обстановки.



