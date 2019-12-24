Иркутские театры готовы порадовать зрителей новогодними премьерами

В предновогоднюю неделю все афиши города пестрят представлениями и спектаклями. Во всех театрах уже стартовал новогодний марафон. Каждый готов удивить своего зрителя. Куда отправить ребенка и что посмотреть самим, расскажем далее.

Любимые герои из известного мультфильма в исполнении артистов театра имени Загурского и, конечно, музыка Максима Дунаевского. Летучий корабль все праздники будут строить на сцене Иркутского музыкального. Кроме самых известных песен, в спектакле также прозвучат и другие сочинения знаменитого композитора. Ну и, естественно, тут никак не обойтись без хитов. Кажется, нет таких людей, кто не знает эту музыку.

Сразу два Щелкунчика появились в новогодней театральной афише Иркутска. Классический балет в театре Загурского. Великая музыка Чайковского в живом исполнении пробирает до мурашек. «Щелкунчика» в Иркутском музыкальном театре поставил легендарный хореограф, народный артист Вячеслав Гордеев. Он, можно сказать, вернул в Иркутск классический балет. Премьера уже состоялась, увидеть спектакль можно в канун Нового года и январские праздники. Кроме того, в драматическом театре поставили новогоднюю сказку «Тайна ореха Кракатук» по мотивам все той же сказки Гофмана «Щелкунчик и мышиный король». Это история маленькой девочки Мари, которую отважный щелкунчик спасает из лап коварной королевы Мышильды.

Между тем театр кукол радует своих зрителей современной сказкой-сновидением «Вечно эта 345!» об одной нескромной овечке, которая решила заявить о себе всему миру. Раньше она была лишь одной из тех, кого мы считаем перед сном в надежде поскорее уснуть. Но она покидает мир невидимости, а вслед за ней доказывать свою гениальность отправляются не кто-нибудь, а конь в пальто, черт-те что и сбоку бантик, чушь собачья и пареная репа. Что они натворили, расскажут артисты театра кукол.