Иркутские музеи и галереи организуют виртуальные выставки

Режим самоизоляции тяжело переживают музеи и галереи. Пустые залы, выставки, которые остались без публики, сорванные проекты и неизвестность впереди. И все же музейщики учатся жить по-новому и не оставляют публику без искусства.

Залы музеев сейчас непривычно и даже пугающе пустые, но здесь, как и в других учреждениях культуры, действует режим самоизоляции. Буквально за несколько дней до его наступления здесь, в галерее сибирского искусства Иркутского художественного музея, открыли выставку Алексея Жибинова.

Художник с непростой судьбой и узнаваемым с первого взгляда почерком. При жизни у Алексея Жибинова не было ни одной персональной выставки, а теперь его имя вписано в «Энциклопедию русского авангарда». Его творческий путь на «до и «после» разделила война. Все четыре года художник находился на передовой. Награжден орденом Красной звезды и боевыми медалями. И хоть выставку мастера успели увидеть немногие, его работы можно будет рассмотреть в новой большой экспозиции к юбилею Победы, куда войдут произведения иркутских художников-фронтовиков. Ее сейчас в режиме удаленной работы готовят сотрудники музея.

Наталья СЫСОЕВА, ДИРЕКТОР ИРКУТСКОГО ОБЛАСТНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ: Огромная коллекция работ находится и в фондах музея, что-то мы привезли, связавшись с семьями, идет изыскательская работа, какие-то работы наших ветеранов находятся в ангарском музее, в братском музее. Сейчас мы договариваемся с администрацией этих учреждений для того, чтобы все они вошли.

Так, уже удалось найти картины иркутян-фронтовиков Михаила Боднарюка и Михаила Омельченко. Эти полотна музею предоставили семьи художников. Если режим самоизоляции не снимут до 9 мая, произведения опубликуют на страницах музея в соцсетях ((@artmuseum_irk)).

В виртуальном пространстве общается со своей публикой и галерея современного искусства. ((@vbgallery)). В абсолютно пустом зале открывшаяся буквально перед началом режима самоизоляции выставка «Горизонт иллюзий». Картины узбекского художника Бобура Исмоилова — калейдоскоп символов и метафор. С ними зрителей знакомят пока дистанционно. Но в планах галереи выставку продлить. Потому что ни одно, даже самое точное фото или видео не заменит живого общения с произведением искусства.

Катерина ИВАНОВА, ДИРЕКТОР по РАЗВИТИЮ ГАЛЕРЕИ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА: Например, летние проекты мы, скорее всего, перенесем на осень, а выставку текущую и текущие проекты, например спектакли, которые были запланированы на апрель-май, или концерты, которые были запланированы на это время, мы, скорее всего, их сможем перенести на лето. В любом случае мы попробуем сделать так, чтобы наши зрители, наша аудитория увидела все то, что мы хотели показать в этом году.

Также в соцсетях сейчас можно увидеть произведения иркутских художников из коллекции галереи. И, конечно, скульптуры Даши Намдакова из постоянной экспозиции. Такие публикации вызывают большой отклик людей, которые соскучились по искусству.



