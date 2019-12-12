Иркутская областная филармония празднует юбилей

Уже 80 лет в нашем городе есть свой центр музыки. Празднование продлится три дня: показать всех талантливых музыкантов Иркутска за один день оказалось просто невозможно. О том, чем живет Иркутская филармония, о солистах и планах, в следующем материале.

Архив Иркутской филармонии за 1996 год. Например 26 ноября 96-го артисты Иркутской филармонии ездили играть в город Ангарск, затем есть документ от 19 ноября: они просили машину, чтобы поехать в город Шелехов. Еще есть отчет о гастролях в Японии от 3 августа. Весь архив Иркутской филармонии помещается на одном столе, специально для юбилея старые афиши собирали по музеям города. К сожалению, места пусть для маленького, но собственного музея нет. Сегодня вместе с нами рассматривал старые фотографии солист Иркутской филармонии Александр Чудновский и делился своими воспоминаниями.

Разбирая фотографии, первый аккордеонист Иркутска рассказывает и о себе. Уже 30 лет Александр Чудновский солирует в Иркутской филармонии. Жизнь музыканта уникальна, интересна и специфична. То, что привычно для музыкантов, их, как говорится, кухня всегда любопытна простому зрителю. Ведь хочется заглянуть в замочную скважину. Когда-то еще в училище аккордеонисту Александру приходилось играть на басовой домре, от ее струн подушечки пальцев покрываются мозолями.

Александр ЧУДНОВСКИЙ, СОЛИСТ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ФИЛАРМОНИИ: Трудность для меня, для исполнения на аккордеоне — у меня есть кнопочки, которые специально помечены (там же не видно), что и как нажимать, и вот эти рецепторы, которые наощупь действуют, и это было очень сложно, когда у тебя все рецепторы задубели и ты не понимаешь, где эта дырочка, где эта ямочка, на которую ориентироваться. В этом были определенные сложности. И потом после обучения понадобилось несколько лет, чтобы эти мозоли сошли.

Мозоли все-таки сошли, и своими безмерно талантливыми руками Александр заслужил народное звание лучшего аккордеониста Иркутска.

Сегодня состоялся сольный концерт оригинальной современной музыки Александра Чудновского. Чтобы во всей красе показать всех своих артистов, Иркутская филармония празднует юбилей три дня. В первый юбилейный день на эту сцену вышли почетные гости, камерный хор, оркестр русских народных инструментов, губернаторский симфонический оркестр. Дирижировал заслуженный деятель искусств России Илмар Лапиньш, в этом году он тоже отпраздновал свой 75-летний юбилей.

Зал филармонии полон зрителей. Его построили в конце XIX века для дворянского собрания Иркутска по проекту Рассушина, и вот с 1939 года в этих стенах звучит музыка. С тех пор немало великих музыкантов, певцов и артистов делились своим творчеством с этой сцены: Виктор Третьяков, Вера Холодная, Святослав Рихтер, Денис Мацуев. И все еще впереди.

Ирина КАСЬЯНОВА, ДИРЕКТОР ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ФИЛАРМОНИИ: В этом году мы открыли бэби-филармонию. Я думаю, что в следующем году мы создадим духовой оркестр. Не за горами и молодежный симфонический, и джазовый оркестр. Планов у нас не то, что громадье, как говорится, и если можно объять необъятное, то это филармония.

Еще завтра продлится юбилейное торжество. Солисты филармонии исполнят концерт под названием «Назад в будущее».