Иркутская группа «The Hippie Party Band» примет участие в выставке редких и необычных музинструментов

«Струны, клавиши и не только» зазвучат по-новому. В музейной студии Иркутского областного краеведческого музея продолжается выставка редких и необычных музыкальных инструментов. Организаторы мероприятия решили оживить экспозицию реальным выступлением артистов. Теперь смотреть экспонаты можно будет под мелодичное музыкальное сопровождение. Уже в эту субботу выступит иркутская группа «The Hippie Party Band». В репертуаре этого коллектива композиции на английском языке в стиле блюз-рок собственного сочинения, а также мировая классика.