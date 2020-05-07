Время без войны. Как изменили мир эти 75 лет? Иркутская галерея современного искусства готовит онлайн-проект, посвященный юбилею Победы. Современные хореографы, иллюстраторы, артисты представят свою интерпретацию творчества художников-фронтовиков.

Пластическая интерпретация картины Виталия Рогаля. Анастасия Лоншакова выбрала для своего танца работу художника-фронтовика «Багульник». Сейчас в галерее современного искусства снимают видеоролики, где молодые творческие иркутяне по-своему переосмысливают картины художников-фронтовиков из коллекции галереи.

Анастасия ЛОНШАКОВА, ХОРЕОГРАФ: Художник, он и на войне остается художником. И все равно он видит чуть больше, наверное. И может транслировать что-то прекрасное в этот мир. И для меня на самом деле сейчас это очень интересный проект в том плане, что я могу соединиться с прошлым — видением этих художников — и попробовать протранслировать тоже свое понимание и чувство об этом.

Андрей Журавлев ескульптуру из глины по мотивам картины своего любимого иркутского художника Андрея Рубцова. Его работы скульптор называет «больше, чем живопись». Эмоциональный и мастерски исполненный натюрморт «Черника» вдохновил молодого художника на не менее искреннюю и пронзительную работу. Андрей слепил ее за три дня, работая практически без перерывов.

Андрей ЖУРАВЛЕВ, ХУДОЖНИК: Было важно показать человека, который пережил достаточно сложные времена, очень много лишений, страха и самопожертвования. Может быть, это какая-то передышка в войне и мечта о каких-то простых радостях, которые до сложных моментов человек не мог, не умел ценить, а потеряв, мечтает о совершенно бытовом счастье.

В основу онлайн-проекта галереи легли произведения Андрея Рубцова, Евгения Ушакова, Ивана Юшкова, Евгения Шпирко, Анатолия Алексеева, Владимира Тетенькина и других художников. Акцию назвали #ВремяБезВойны.

Ольга БРОНШТЕЙН, ДИРЕКТОР ГАЛЕРЕИ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА: Сейчас такая ситуация в мире, когда и так всем непросто. И мы хотели как раз подать значимость этой Победы и показать то, насколько прекрасно действительно время без войны. И показать то, насколько современное молодое поколение может глубоко и тонко переосмысливать то, что было создано художниками тогда, 75 лет назад.

В течение 10 дней на страницах галереи в соцсетях будут появляться публикации о художниках и их произведениях. А апофеозом проекта станет «Ночь музеев». 16 мая в 21.00 в Instagram-аккаунте галереи смотрите серию роликов #ВремяБезВойны, снятых, чтобы протянуть связующую нить между победным священным 1945-м и нынешним 2020-м — годом памяти и славы.



