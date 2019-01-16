Иркутск присоединился к международной акции «Музейное селфи»16.01.19
В галереях, музеях, выставочных залах сегодня по всему миру делают фотографии с экспонатами.
Эти экспонаты давно привыкли к восхищенным взглядам посетителей, но сегодня они предстают в другом амплуа. На них можно не только смотреть и даже не просто фотографировать, а сделать селфи с предметом восхищения миллионов.
Во всем мире сегодня в музеях делают селфи. В объектив камеры попадает даже то, что снимать строго запрещено. Это единственный день, когда вы можете сфотографироваться даже с самой Моной Лизой. Международная акция «Музейное селфи» существует с 2014 года, и с каждым годом к ней присоединяется все больше храмов культуры.
Яна ЧЕРНЫХ, КООРДИНАТОР ПРОЕКТОВ ГАЛЕРЕИ:
Наша галерея присоединилась к акции, наверное, в 2015 году. И вот на протяжении уже нескольких лет в определенный день в январе мы ждем посетителей на музейное селфи. Сегодня тоже огромное количество людей приходят целыми группами посмотреть экспозиции и сделать памятные фото.
Вот и Маргарита с Данилом пришли сегодня в очередной раз полюбоваться творчеством Даши Намдакова и заодно сделать селфи.
Маргарита, ПОСЕТИТЕЛЬ ГАЛЕРЕИ:
Об этой акции я узнала буквально вчера. И она меня заинтересовала. Я считаю, что эта акция довольно-таки интересная. Она позволяет молодежи познакомиться с искусством ближе через такую вещь, как селфи. Потому что все мы знаем, что молодые люди любят делать селфи.
Иркутские музеи ежегодно к этому дню придумывают для посетителей свои акции и подарки. Нужно лишь показать опубликованное в сети селфи с экспонатом и поставить нужный хештег.
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