Иркутянка Светлана Кривороткина после страшной аварии смогла вернуться в танцы

Девочка, которая танцует… Несмотря ни на что… И даже вопреки… После аварии Светлана Кривороткина оказалась прикована к инвалидной коляске, и врачи сказали, что навсегда. Правда, это не входило в планы самой девушки. О воле к победе, победе над болезнью — наш следующий материал.

Больно — и все. Все, что может испытывать девочка в 15 лет, которая после страшной аварии не смогла встать на ноги, и врачи сказали, что это навсегда. Уже пять лет Света прикована к инвалидному креслу, но с тех пор, кроме боли, появилась масса других эмоций и невероятные достижения.

Все началось с благотворительного концерта в пользу Светы, который организовал коллектив «Чудесники». В нем девочка занималась с 1 класса. В этот раз она танцевала на сцене в инвалидной коляске. С тех пор Света регулярно ходит на тренировки, в ее репертуаре уже две хореографические постановки и готовится третья, а ее ноги постепенно возвращаются к жизни.

Светлана КРИВОРОТКИНА: Каждый раз, когда я прихожу на тренировку, у меня появляются новые ощущения, а потом даже на концертах у меня начинают бегать мурашки, даже онемение начинает, как будто ноги вот так сдавливают. Вот когда отсидишь ноги, мурашки начинают бегать. Какие-то такие ощущения появляются.

Новые ощущения и бесконечная сила воли. Ежедневно Светлана занимается дома. В несколько подходов Света качает ноги по 500 раз. И это с железной корзинкой, наполненной кирпичами. Полчаса она ходит на своих ногах с помощью специальных брусьев. Все делает самостоятельно, без помощи и отдыха. Только в голеностоп помогает подниматься мама, поправляет не слушающиеся пока колени и ступни.

Без отдыха уже пять лет девушка борется за свое будущее. Родные всегда рядом, помогают, во всем поддерживают. Все специальные тренажеры — дело рук ее папы. Увидев их однажды, он соорудил их для дочери во дворе дома.

Сергей КРИВОРОТКИН, ОТЕЦ: Я увидел, когда мы ездили в Крым, в Бурденко. Там я увидел коленоупоры. Приехали домой — давай делать. Также брусья, но там они были вкопанные, а их сделал, сварил, что могут разбираться они. Напополам. Убираться.

Вот так всей семьей, танцуя и занимаясь не покладая рук, Света уверенными шагами идет к своей большой победе.