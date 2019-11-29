Иркутяне вновь покорены талантом знаменитого Кустурицы

Незабываемо! Душевно! Талантливо! Так отзываются зрители о концерте Эмира Кустурицы и его оркестра. Легендарный режиссер выступил на сцене Иркутского музыкального театра в рамках своего мирового тура в поддержку нового альбома.

Кустурицу ждали. Больше года прошло с последней встречи, когда балканские гости буквально растопили своими жаркими мотивами сентябрьский иркутский снег. Тот концерт на площади у Александра III был незабываемым. Такой же стала и новая встреча.

Сейчас у коллектива The No Smoking Orchestra мировой тур в поддержку нового альбома под названием «Дипломатический корпус». Музыканты начали тур в Дубае, затем были Лондон и Москва. Теперь гастроли по Сибири. К ней у легендарного режиссера особое отношение. На пресс-конференции Эмир Кустурица снова признался: не оставляет мечту когда-нибудь снять здесь фильм и построить дом на берегу Ангары.

Эмир КУСТУРИЦА, РЕЖИССЕР, МУЗЫКАНТ: До Сибири ехали эти, которые делали преступления, и это было наказание. Но я видел, что это не наказание. Это жизнь, много солнца, и, как я сказал перед этим, это самая чистая часть нашей планеты. Если я эту возможность смогу реализовать, я приезжаю. Если будет до конца моей жизни, то часть этого будет в Сибири.

Выступление The No Smoking Orchestra — это даже не концерт, а целое представление. Танцы, юмор, бесконечность обаяния и хулиганство. Уже в начале вечера маэстро Кустурица буквально взбудоражил зал в своей экстравагантной манере.

Оркестру недавно исполнилось 20, Кустурице — 65. Свой юбилей режиссер встретил в мировом турне. На концерте музыканты исполнили композиции из нового альбома и старые добрые мелодии из любимых фильмов и старого альбома.