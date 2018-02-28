Информационный портал со списком объектов культурного наследия будет создан в Иркутске

Его составлением займутся специалисты организации содействия охране памятников истории «Наследие». Это новый общественный фонд.

Как сегодня рассказали его создатели на пресс-конференции, в областном центре сейчас насчитывается около 700 памятников. За 17 лет их количество уменьшилось в два раза. Поэтому одна из основных задач «Наследия» — следить за состоянием таких объектов и привлекать специалистов к реставрации зданий.

Дмитрий Разумов, президент общественной организации содействия охране и защите памятников истории и культуры г. Иркутска «Наследие»: Мы решили объединить свои усилия, чтобы в том числе донести до общественности позицию о важности, значимости. Конечно, будем заниматься комплексным подходом, как с точки зрения пропаганды, как Алексей скажет,в уставе мы предусмотрели норму, о возможности того, что мы можем обращаться в суды в пользу государства. Поэтому сегодня мы составляем реестр памятников, которые брошенные, об изъятии их из частной собственности в пользу государства.

Общественники планируют привлекать частные источники финансирования для внесения памятников в реестр и реставрации зданий, а также намерены участвовать в конкурсах на получение грантов. В планах создание сайта и ютуб канала. До конца года планируется привлечь для участия в проекте около 5 тысяч человек. Вступить в организацию может любой желающий. Для этого нужно только заполнить заявление.