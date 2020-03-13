II Международный книжный фестиваль «КнигаМарт-2020» открылся в Иркутске

Иркутск — читающий город! II Международный книжный фестиваль «КнигаМарт-2020» торжественно открылся сегодня в столице Приангарья. Три дня книжной феерии ожидают иркутян.

Зеленая ковровая дорожка, и прошли сегодня по ней 30 почетных гостей Международного книжного фестиваля «КнигаМарт-2020». К нам приехали журналисты, блогеры, литературные критики и, конечно, современные писатели. Шамиль Идиатуллин — писатель, лауреат премии «Большая книга» — презентовал на фестивале свои книги и встретился с читателями и студентами.

Иркутск — однозначно читающий город! По статистике в стране закрываются профильные магазины. В нашем городе за последние два открылось семь. Книги востребованы. Наши люди хотят читать. Как минимум 4 книжных фестиваля существуют в Иркутске. И для каждого находится свой читатель.

Фестиваль «КнигаМарт» продлится с 13 по 15 марта. Расписание всех мероприятий можно посмотреть на сайте мероприятия. Иркутск ждут три книжных дня, 85 мероприятий, несколько площадок, презентации книг, дискуссии, мастер-классы и фильмы.