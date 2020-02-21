Песни предков в стиле рок. Группа SHONO готовится к концерту в Иркутске. Коллектив уже 6 лет покоряет публику этнической музыкой. Играет группа не только в России, но и за рубежом. А на ближайшем выступлении зрителей ждет сюрприз: они услышат женское горловое пение.

Это композиция из нового альбома группы SHONO. Бурятская народная песня в авторской аранжировке. Коллектив в 2014 создал Александр Архинчеев. Еще работая в Бурятском национальном оркестре, он мечтал сочетать народную музыку с современными мотивами. И вот теперь на концертах группы так гармонично, будто всегда звучали вместе, существуют традиционные инструменты моринхур, ятага и современные бас-гитара и ударные. Так древность и сегодняшний день сплетаются в музыку вечности.

Александр АРХИНЧЕЕВ, РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ SHONO: И зов предков, и желание нести культуру свою, и желание рассказать о своей культуре всему миру. Все вместе это создает какой-то такой драйв и кайф. Настоящее народное творчество, то, что настоящее, оно не умирает никогда.

На концертах в Иркутской галерее современного искусства группа SHONO даст публике уникальную возможность услышать женское горловое пение. Солистка Евгения Томитова долго мечтала научиться этой технике, а освоила несколько месяцев назад, когда посетила мастер-класс руководителя группы Александра.

Евгения ТОМИТОВА, МУЗЫКАНТ ГРУППЫ SHONO: После этого мастер-класса я начала, поняла технику, как исполнять, после этого тренировалась.

Старинные народные песни музыканты перенимают у бабушек и дедушек, находят в фольклорных экспедициях. Некоторые композиции сравнительно молодые, но есть и такие, чей возраст невозможно определить. Это бурятские эпосы и сказания, которые исполняли и 400, и 600 лет назад. Сейчас группа записывает новый альбом. Выпустить пластинку обещают к лету, а пока иркутские ценители этнической музыки смогут услышать SHONO на концертах 22 и 23 февраля.