Грета Панеттьери и Андреа Саммартино с концертом в Иркутске

В Иркутске открывается юбилейный, 15-й, джазовый сезон. На сцене областной филармонии исполнительница из Италии Грета Панеттьери и ее супруг — пианист-виртуоз Андреа Саммартино. Гости выступают с иркутским ансамблем «Доктор Джаз». На концертах Грета исполняет как мировые хиты, так и собственные композиции. О том, каким будет предстоящий джазовый сезон, рассказали сегодня на пресс-конференции. А певица поделилась, что обожает делать людей счастливыми с помощью музыки. И на выступлениях учитывает пожелания российской публики, с которой у нее сложились очень теплые отношения.

Грета ПАНЕТТЬЕРИ, МУЗЫКАНТ, КОМПОЗИТОР, ИТАЛИЯ: Когда я впервые выступала в Санкт-Петербурге, у владельца музыкального клуба был день рождения. И он попросил меня: пожалуйста, я так люблю Челентано! Ты можешь спеть песню Челентано? Я думаю, сегодня мы тоже исполним немного Челентано в Иркутске. Александр ФИЛИППОВ, ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ «ДЖАЗ на БАЙКАЛЕ»: Мы хотим до конца 2019 года сделать несколько ярких программ. Мы совместно с министерством культуры будем осуществлять постановку такого минимюзикла, который называется «Алиса и потерянные песни». Мы будем исполнять хиты из мультфильмов и фильмов отечественных, которые были созданы в конце прошлого века.

Также в программе на осень сольный концерт ансамбля «Доктор Джаз». А фестиваль «Джаз на Байкале» по традиции пройдет в апреле. Юбилейный праздник музыки организаторы обещают сделать особенным.