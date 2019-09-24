Гран-при кинофестиваля «Человек и природа» получил документальный фильм «Страна меда»

Гран-при Международного кинофестиваля «Человек и природа» взял документальный фильм режиссеров из Македонии Тамары Котевски и Любомира Стефанова «Страна меда». Торжественное закрытие и награждение состоялись накануне в Иркутске. Лента-победитель рассказывает о женщине, которая живет в маленькой македонской деревне, занимается пчеловодством и ухаживает за больной матерью. Героиня картины многому научила режиссеров, которые провели с ней четыре съемочных года.

Любомир СТЕФАНОВ и Тамара КОТЕВСКА, РЕЖИССЕРЫ ФИЛЬМА «СТРАНА МЕДА», МАКЕДОНИЯ: Как быть скромным и терпеливым и как верить в человеческую доброту? Эти четыре года, пока мы создавали фильм, многое изменили в нас и в нашей героине. Она иногда путешествует с нами по фестивалям и сама рассказывает людям свою историю.

В номинации «Лучшее игровое кино» победил якутский фильм «Надо мною солнце не садится». Приз «Байкал» за актуальность поставленной проблемы достался иранской ленте «Симин». Рекордсменом по количеству призов стала картина Марины Марии Мельник «Отец Байкал» о жизни и творчестве скульптора Даши Намдакова. Работу назвали лучшим документальным фильмом, также молодому режиссеру вручили призы от СМИ-жюри, музея Валентина Распутина и партнеров фестиваля. Зрители также отдали предпочтение этому фильму в ходе телефонного голосования.