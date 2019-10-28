Гран-при Байкальского фестиваля регионального кино завоевал документальный фильм «Мой свет»

Лучшие сибирские фильмы. В Иркутске завершился V Байкальский фестиваль регионального кино. В этом году участвовали 42 работы. Чем запомнился БФРК и кому достался?

Важное событие для любителей сибирского кинематографа. В этот день объявляют призеров V Байкальского фестиваля регионального кино. Всего 9 номинаций. Главный приз — фестивального киноангела — получили пять лучших фильмов. Последней объявили картину, завоевавшую гран-при фестиваля. Выбор жюри был единогласным — «Мой свет» режиссер Николая Яковлева.

«Мой свет» — документальный фильм о судьбе простого человека. Юлия Ильина живет в Улан-Удэ. Ее история близка каждому. Трудное детство и проблемы в семье не сломили женщину. Свое счастье Юлия нашла в детях: живет и трудится ради них. Режиссер — студент иркутского филиала ВГИК Николай Яковлев — задумывал картину как учебный фильм. И не заметил, как работа переросла в настоящее кино.

Николай ЯКОВЛЕВ, ОБЛАДАТЕЛЬ ГРАН-ПРИ БАЙКАЛЬСКОГО ФЕСТИВАЛЯ РЕГИОНАЛЬНОГО КИНО: Как говорят в кинематографе, если любишь героя, то герой полюбит тебя. И тогда получится кино. Идея такая, что у каждого человека в жизни бывает плохое и хорошее. Различные эмоции накрывают его, различные события охватывают всю жизнь. И что бы ни случилось, нужно тянуться к свету. А свет есть счастье.

Уже второй год фестиваль проводят при поддержке фонда президентских грантов. Всего критики оценивали 42 работы режиссеров из Иркутской области, Бурятии, Красноярского и Забайкальского краев. Все чаще режиссеры выбирают социальные или экологические темы, особенно актуальные сегодня.

Юрий ЯШНИКОВ, ПРОДЮСЕР БАЙКАЛЬСКОГО ФЕСТИВАЛЯ РЕГИОНАЛЬНОГО КИНО: Приятно наблюдать такую динамику, что авторы, когда-то начинавшие с маленьких жанров, кто-то подавал сюда рекламу или музыкальный клип или видеоарт, почувствовав вкус настоящего большого экрана, люди возвращаются на фестиваль уже с крупными жанрами: с документальным кино, с игровым. То есть фестиваль развивает в них желание работать на совершенно другом уровне.

В этом году фестиваль расширил свою географию: впервые приехали кинематографисты из Республики Саха (Якутия). Организаторы ждут авторов сибирского кино на следующем фестивале.