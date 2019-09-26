Графические работы художницы Йованы Вуянович на выставке в Иркутске

Графические работы художницы Йованы Вуянович на выставке в Иркутске

26.09.19

Очень личная и очень смелая выставка. В Иркутской галерее современного искусства завтра свои графические работы представит художница из Черногории Йована Вуянович. Проект она назвала «Эфемера», потому что в каждом произведении размышляет о быстротечности и непостоянстве. Для этого Йована соединяет анатомически точные изображения насекомых из старинного учебника биологии с изображениями тел мужчины и женщины. Сопоставляя человека с насекомыми, художник показывает, что и жизнь человека, его состояние влюбленности и счастья столь же быстротечны и непостоянны, как век насекомых, которые живут порой всего один день. И в то же время автор видит в человеке целую вселенную. Все изображения Йованы автобиографичны.

 

Йована ВУЯНОВИЧ, ХУДОЖНИК, ЧЕРНОГОРИЯ:

Я фотографировала себя и своего любимого мужчину в Берлине, где мы встретились. А спустя годы по старым снимкам создала эту серию как меланхоличный взгляд на прошлое, на любовь. Но в этой неповторимости и мимолетности и заключена красота нашей жизни. И я захотела оставить это прекрасное эфемерное состояние хотя бы на картинах.

 

Серии автобиографичных работ Йованы уже видели на Балканах, в Италии, Бельгии, Франции. Картины художница дополнила видеоинсталляцией. У выставки есть возрастное ограничение 16+. Открыта она будет до 17 ноября.

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