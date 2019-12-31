Год театра завершается в столице Восточной Сибири

Иркутский драматический. Год театра заканчивается именно здесь. Кажется, так недавно мы открывали этот самый год театра. И вот он уже прощается с нами. Безусловно, мы запомним его яркие и громкие события. Представляем вам ретроспективу культурного 2019-го.

Раз уж начала рассказывать про год театра, то о нем и продолжу. В марте до Иркутска добрался театральный марафон. Символ года театра торжественно перешел к нам от Тувы. В марте же в Иркутске состоялся областной фестиваль «Театральное Приангарье». Впервые вместе собрались десятки профессиональных и любительских коллективов со всего региона. Году театра большие выставки посвятили художественный и краеведческий музеи. Было много громких и ярких премьер. Спектакль без единого слова «Бетховен. Разговорные тетради» в «Аистенке». Глубокую, пронзительную постановку наравне со всеми могут смотреть слабослышащие и глухие люди. В драме была премьера по ранним рассказам Виктора Пелевина, невероятно трогательная и мудрая история о поздней любви — «Земля Эльзы» и классика — «Горе от ума» по Грибоедову.

А в сентябре в столице региона прошел 12-й фестиваль имени Александра Вампилова. 21 спектакль от театров разных городов России и мира. Лекции, круглые столы, мастер-классы и та атмосфера, ради которой стоит ждать два года. В фестивальной афише Иркутской области на сентябрь, конечно, значились и «Звезды на Байкале». Праздник музыки Денис Мацуев привозит в родной город каждый год. Свой сольный концерт в этом году маэстро посвятил пострадавшим от наводнения: собранные за вечер средства отправили на помощь тулунчанам.

2019-й вообще был щедр на культурные форумы. Весна звучала в ритме джаз вместе с фестивалем «Джаз на Байкале». Киноосень прошла под знаком фестиваля «Человек и природа» и Байкальского фестиваля регионального кино. Тему фильмов продолжим самым громким кинособытием. Летом иркутский режиссер Анастасия Зверькова снимала на Байкале свой первый игровой короткометражный фильм с Дмитрием Певцовым в главной роли. Рабочее название ленты — «Даю посадку». Увидеть его иркутяне смогут в наступающем 2020-м.

Были и печальные страницы в культурной жизни региона. Иркутск навсегда потерял уникальное здание в стиле модерн — усадьбу Перевалова. Оказалось, снесли дом незаконно. В память о навсегда утраченном архитектурном наследии в мае в переулке Волконского создали шокирующую инсталляцию — «Мемориал погибшим домам». Но успели горожане и приобрести новую добрую традицию: собираться 24 мая, чтобы отметить день рождения Иосифа Бродского. В наступающем году, когда мир отметит 80-летие Бродского, в Иркутске планируют прочитать 80 его стихотворений.

А теперь ненадолго вернемся в осень. В тот ноябрьский вечер было жарко. На сцене театра имени Загурского легенда мирового кино, музыкант Эмир Кустурица со своим The No Smoking Orchestra.

Настало время новогодних чудес. И театры Иркутска щедро делятся ими с публикой. Сказки сейчас на каждой сцене. А Иркутский музыкальный подарил зрителю классический балет Чайковского «Щелкунчик» в постановке народного артиста Вячеслава Гордеева. И это точно стоит увидеть.

Таким был этот год, и мы за многое ему благодарны.