Встать в большой хоровод, чтобы вместе отметить приход Белого месяца. Глобальный «Ёхор» станцевали в Иркутске. На площади у дворца спорта «Труд» собрались самые стойкие и закаленные, кого не испугали морозы.

Жители Иркутска сегодня здесь, чтобы отметить Цаган Сар. Это Новый год по лунному календарю. Он символизирует обновление человека и природы, открытость и чистоту помыслов, надежды и добрые ожидания. Эти же слова говорят и на бурятском. Поздравление слушают все и внимательно. Большинство понимают, о чем идет речь. Сейчас в Иркутской области живет почти 80 тысяч бурятов. Национальный язык знают многие. А если кто-то не может перевести, ему помогают.

Чтобы встать в хоровод, нужно разучить движения традиционного танца «Ёхор». Они с виду простые, но не все могут повторить их с первого раза. Наталия интересуется бурятской культурой давно, а вот «Ёхор» не танцевала. Культура соседнего народа ей очень интересна.

Наталья КОЗИНЦЕВА: Нравится, вот мы каждый год ездим в Бурятию, обязательно на Аршан отдыхать. Очень нравится, что культура поддерживается, танцы, песни очень люблю слушать, очень хорошие голоса.

Хоровод «Ёхора» символизирует Солнце. Этот обычай уходит корнями во времена палеолита. И чем больше людей соберется в круг, тем больше хорошего и светлого случится в новом году. Глобальный «Ёхор» в Иркутске танцуют уже восьмой раз. Он посвящен встрече Сагаалгана, Белого месяца. Поэтому гостей приветствует Белый Старец. Буряты верят, что вместе с этим божеством в дом приходят здоровье, богатство и счастье.