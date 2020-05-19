Галерея современного искусства в Иркутске возобновила работу

Иркутская галерея современного искусства снова принимает посетителей, правда, пока по определенным правилам. О них, а также о том, когда работу возобновят остальные учреждения культуры, расскажем далее.

Долгожданные и новые будни галереи. Впускают строго по предварительной записи, чтобы одновременно в помещении находилось не больше пяти человек. Увидеть экспозиции разрешат только посетителям в масках. Постоянных гостей это не останавливает: уж больно соскучились по современному искусству. Виктория пришла на выставку Бобура Исмоилова «Горизонт иллюзий», как только услышала об открытии.

Виктория ГОЦ, ПОСЕТИТЕЛЬ ГАЛЕРЕИ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА:

Было очень интересно посмотреть новую выставку, потому что она открылась как раз перед карантином, и я не успела на не попасть. И вот сейчас очень здорово, что никого нет, можно спокойно походить, посмотреть, никто не мешает. И также спасибо, что соблюдают все условия.

Действующие выставки в галерее продлили, открыт и зал с произведениями Даши Намдакова. А вот запланированные концерты и спектакли отменили. В помещениях ежедневно проводят уборку с дезинфицирующими средствами. А новые проекты, которые летом обязательно будут, пройдут без торжественных открытий.

Ольга БРОНШТЕЙН, ДИРЕКТОР ГАЛЕРЕИ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА:

Те меры предосторожности, которые мы принимаем сейчас, я думаю, что они сохранятся долгое время. По крайней мере, до официального снятия как минимум, а возможно, даже и дольше. То есть сейчас прогнозировать, сколько мы будем работать в режиме пять человек на пространство по предварительной записи, сложно предположить. Наша задача — сделать посещение максимально безопасным.

К тому же в июне галерее исполнится 5 лет. И здесь обещают сделать все, чтобы праздник не прошел незамеченным. Не останется без внимания и открытие областных музеев. Посетители ежедневно спрашивают и ждут, когда же снова можно прийти в любимые художественный или краеведческий. Эти учреждения входят в работу поэтапно. И даты открытия там объявят позднее.

Руслан ДЯЧУК, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА КУЛЬТУРЫ и АРХИВОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

В настоящее время музеями активно проводятся мероприятия по подготовке к открытию, проводятся закупки по дезсредствам, проводятся закупки по необходимому оборудованию для очистки воздуха. Кроме того, мероприятия и сама деятельность учреждений начата, все сотрудники музеев вышли на работу.

Работают и областные библиотеки. А вот что касается театров, они откроются для зрителей, скорее всего, уже в следующем сезоне.



