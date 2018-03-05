Гала-концерт «В Сиянии белого месяца»

Артисты из Бурятии и Монголии выступили на гала-концерте в честь завершения Сагаалгана. Желающих побывать на торжестве традиционно очень много.

Яркие танцы, не менее экспрессивные костюмы- сложно передать словами всю красоту, увиденную на сцене и описать положительные эмоции, которые испытал. Оказавшись в зале невольно забываешь обо всем на свете. В этом году галА-концерт, посвященный завершению празднования белого месяца, организаторы решили провести в иркутском цирке. В надежде, что зал на полторы тысячи мест, сможет вместить всех желающих и решить основную проблему при проведении подобного уровня концерта.

Александр Амагзаев, директор центра культуры коренных народов Прибайкалья: Опять мест не хватает. Опять люди остались не довольны, которые не попали. Но я надеюсь что в перспективе когда нибудь будет на 5 тысяч. Тогда спокойно сможем проводить. Ну, а так я скажу, несмотря на непогоду, на это, сегодня в государственном цирке собрались со всех мест проживания бурят, со всех районов.

Поздравить собравшихся и выступить на главном вечере праздника пожелали около 200-от лучших артистов не только Приангарья, также соседней Бурятии и Монголии. В их числе солистка Бурятской государственной филармонии – Сэсэг Аюшеева, солист Бурятского государственного академического театра оперы и балета – Эдуард Жагбаев, заслуженный артист Монголии Батсайханай Батчулуун.

Баира Аюрова, руководитель ансамбля «Улаалзай»: Приятно, что народ, все иркутяне, любят наш праздник. Стремятся собраться, увидеть торжество. Это же такой праздник, где все встречаются, общаются и веселятся.

По легким движениям и улыбке, кажется что артистам ничего не стоит выступить перед публикой. Пока не заглянете за кулисы. Здесь атмосфера совсем другая. Одни распеваются, вторые повторяют танцевальные движения, тут же переодеваются и одновременно красятся. Но это того стоит скажут все они в один голос. Потраченные нервы и силы быстро восстанавливаются, когда в их адрес звучат аплодисменты зрителей.

Концерт длился более 5 часов. Завершили его уже артисты труппы Бурятского государственного цирка. С незабываемой программой «Легенды Байкала». Организаторы уверены, подобные мероприятия укрепляют культурные традиции, обычаи, а также сближают людей разных национальностей.