Гала-концерт фестиваля русской оперы прошел в Иркутске

Цвет русской оперы собрался в Иркутской областной филармонии. Проект играет важнейшую роль в развитии оперной музыки. В гала-концерте фестиваля участвовали титулованные и именитые артисты из Большого и Мариинского театров, солисты «Геликон-оперы», а также звезды из Белграда и Риги. Они уже порадовали сибирского зрителя в спектакле «Царская невеста», а в эту субботу представят оперу «Золотой петушок».

Музыка Бородина, Римского-Корсакова, Чайковского, Алябьева и Рахманинова в одном месте. Первый фестиваль русской оперы достиг своего экватора. Артист Савва Хастаев родом из Баяндаевского района. Его талант по достоинству оценили в Санкт-Петербурге. Сейчас он солист академии молодых певцов Мариинского театра и лауреат Международного конкурса «Опера без границ». Он уже неоднократно гастролировал с сольными концертами по России, Украине, Германии, Швейцарии, США и Аргентине. Но в родных краях выступает с особым настроением.

Савва ХАСТАЕВ, СОЛИСТ АКАДЕМИИ МОЛОДЫХ ПЕВЦОВ МАРИИНСКОГО ТЕАТРА: Я считаю, что правильно, что в Иркутске появился оперный. Я думаю, что вскоре здесь появится фестиваль не только русской музыки, но и зарубежной. От того, что опера проходит на открытом воздухе, появляется больше возможностей у режиссеров. То, что мы видели в «Тальцах», там присутствует старинная деревянная архитектура, которая вписывается гармонично в постановку. Это все имеет огромное значения для зрителей и для нас как для исполнителей.

Михаил Серышев — обладатель редкого по тесситуре голоса — высокого тенора. Он любит петь и на рок-концертах, и на оперных фестивалях. Опыта оперных выступлений под открытым небом у него немного. Солист считает такие спектакли одним из этапов изменений в жанре.

Михаил СЕРЫШЕВ, СОЛИСТ ТЕАТРА «ГЕЛИКОН-ОПЕРА»: Я думаю, что эмоций будет хоть отбавляй. Ведь здесь собрались очень хорошие певцы, артисты профессиональные, думаю, что все пройдет на высшем уровне. Я, безусловно, волнуюсь.

Кроме приглашенных артистов, в фестивале участвуют губернаторский симфонический оркестр, камерный хор и солисты Иркутской областной филармонии, студенты и выпускники Иркутского областного музыкального колледжа, артисты Иркутского музыкального театра.

Фестиваль завершится 17 августа постановкой «Золотой Петушок». Организаторы обещают творческие инноваций, интересную сказку с некой современностью. Фестиваль русской оперы планируют сделать традиционным.