Фотовыставка «Хроника большой воды» начала работу в Иркутске

Наводнение, которое вошло в историю. Сегодня в Иркутском краеведческом музее открыли фотовыставку «Хроника большой воды». Кадры сделали фотокорреспонденты областных СМИ во время летнего паводка и при устранении его последствий. Эти командировки для фотографов стали одними из самых незабываемых в жизни. Им пришлось запечатлеть чужое горе и отчаяние, людей, потерявших все, круглосуточную работу спасателей и волонтеров, обломки домов, искореженные здания и машины, пункты временного размещения, визиты в зону ЧС официальных лиц, в том числе президента страны. Все это войдет в историю Иркутской области, а фотографии помогут не забыть, как это было, даже спустя десятилетия.

Кирилл ШИПИЦИН, ФОТОГРАФ: Первый раз я приехал на второй день после наводнения. Это было что-то ужасное. Дорога была размыта, мне пришлось в город идти по пояс в воде, там уже встречали на лодке, и мы поехали как раз в Рабочий поселок — фотография, которая за моей спиной. Там дома были затоплены по третий этаж. Люди не могли покинуть дома, потому что было мародерство, всю ночь была перестрелка в городе. Я видел, как дети работали сутками первые дни, они разгружали гуманитарную помощь, фасовали ее. Дети таскали 50-килограммовые кули. Это было очень страшно. Сергей СТУПИН, ДИРЕКТОР ИРКУТСКОГО ОБЛАСТНОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ: У нас же память короткая, и мы иногда быстро забываем то, что надо помнить на самом деле. И ведь реально эта беда еще не закончилась, еще много людей, которые ожидают достойного проживания, нового жилья и так далее. Поэтому мы посчитали, что площадка краеведческого музея — в этом смысле очень хорошее место.

Выставка «Хроника большой воды» — это проект газеты «Областная». Там представлены снимки Алексея Головщикова, Татьяны Глюк, Яны Ушаковой, Андрея Семакина, Андрея Федорова, Кирилла Шипицина и других. В отделе истории краеведческого музея увидеть снимки можно до конца февраля. А после выставка отправится в путешествие по области.