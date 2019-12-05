Фотографии Байкала представят на выставке в Москве

Фотографии Байкала представят на выставке в Москве05.12.19
Байкал в Москве! В Таганском парке пройдет бесплатная тематическая фотовыставка «Энергия зимнего солнца». Посетителям представят снимки с видами зимнего Байкала, также пейзажи национального парка «Таганай» и Эльбруса. По словам организаторов, тематические выставки будут работать этой зимой в 11 зонах отдыха, которые подведомственны департаменту культуры Москвы. Большинство экспозиций будут бесплатными.
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