Фотографии Байкала представят на выставке в Москве

Байкал в Москве! В Таганском парке пройдет бесплатная тематическая фотовыставка «Энергия зимнего солнца». Посетителям представят снимки с видами зимнего Байкала, также пейзажи национального парка «Таганай» и Эльбруса. По словам организаторов, тематические выставки будут работать этой зимой в 11 зонах отдыха, которые подведомственны департаменту культуры Москвы. Большинство экспозиций будут бесплатными.