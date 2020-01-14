Фильм, завоевавший главный приз кинофестиваля «Человек и природа», номинирован на «Оскар»

Фильм, который получил главный приз Байкальского кинофестиваля «Человек и природа», номинирован на главную кинематографическую премию мира — «Оскар». Документальная лента «Страна меда» македонских режиссеров Тамары Котевской и Любомира Стефанова поборется за заветную статуэтку в номинации «Лучший международный фильм». Раньше эта номинация называлась «Лучший фильм на иностранном языке». Создатели картины лично представляли свою работу на фестивале в Иркутске в сентябре прошлого года. Фильм «Страна меда» рассказывает о женщине, которая живет в маленькой македонской деревне, занимается пчеловодством и ухаживает за больной матерью. Режиссеры провели с героиней ленты 4 съемочных года. За это время, поделились победители, она многому их научила.

Любомир СТЕФАНОВ и Тамара КОТЕВСКА, РЕЖИССЕРЫ ФИЛЬМА «СТРАНА МЕДА», МАКЕДОНИЯ: Как быть скромным и терпеливым, как верить в человеческую доброту. Эти четыре года, пока мы создавали фильм, многое изменили в нас и в нашей героине. Она иногда путешествует с нами по фестивалям, сама рассказывает людям свою историю.

92 церемония вручения премии «Оскар» состоится 9 февраля. Большее число номинаций, 11, у нашумевшего фильма Тодда Филиппса «Джокер». По десять номинаций получили «Однажды в… Голливуде» Квентина Тарантино, гангстерская сага Мартина Скорсезе «Ирландец» и снятая одним дублем военная драма Сэма Мендеса «1917».