Фильм иркутского режиссера стал победителем европейского кинофестиваля

Фильм иркутского режиссера стал победителем европейского кинофестиваля

07.05.20

Документальная короткометражная лента Полины Степановой «Здесь живет музыка» стала лучшей в номинации «Документальный фильм. Март 2020» на кинофестивале в румынском Бухаресте. В этой категории были представлены 6 работ из США, Бразилии, Франции, Великобритании и России. Также фильм, снятый к 80-летию Иркутской областной филармонии, вышел в финал международного фестиваля в Риме.

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