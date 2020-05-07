Фильм иркутского режиссера стал победителем европейского кинофестиваля

Документальная короткометражная лента Полины Степановой «Здесь живет музыка» стала лучшей в номинации «Документальный фильм. Март 2020» на кинофестивале в румынском Бухаресте. В этой категории были представлены 6 работ из США, Бразилии, Франции, Великобритании и России. Также фильм, снятый к 80-летию Иркутской областной филармонии, вышел в финал международного фестиваля в Риме.