Фестиваль русской оперы пройдет в «Тальцах» с 10 по 18 августа

Его посвятят 175-летию Николая Римского-Корсакова. Зрители увидят две оперы, написанные композитором, — «Золотой петушок» и «Царская невеста». «Золотого петушка» поставила режиссер Елизавета Корнеева, а «Царскую невесту» — Наталья Печерская. Идея создания фестиваля родилась после постановки оперы «Царская невеста» в «Тальцах» в прошлом году. В нем примут участие коллективы Иркутской филармонии, музыкального театра им. Загурского и драматического театра им. Охлопкова.

Илмар ЛАПИНЬШ, ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ФЕСТИВАЛЯ:

Мы не знаем свою музыку в основном. А как можно любить то, что мы не знаем? Значит, мы должны, наш оркестр должен, прежде всего, заниматься, наверное, пропагандой русской музыки и русской оперной музыки.