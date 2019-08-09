«Фестиваль русской оперы» пройдет в музее «Тальцы»

Иркутская область станет центром русской оперы. Как минимум на неделю. С 10 по 18 августа в архитектурно-этнографическом музее «Тальцы» пройдет «Фестиваль русской оперы» – новый проект Иркутской областной филармонии. Он откроется спектаклем «Царская невеста».

Перед долгожданным для сибирских зрителей событием Марина Иваненко тщательно готовит хор областной филармонии. Певцы не только должны обладать звонкими голосами, но и выглядеть под стать тому времени. Именно артисты коллектива выступают в роли массовки, и атмосферу спектакля зритель будет впитывать благодаря солистам.

Марина ИВАНЕНКО, АДМИНИСТРАТОР ХОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ФИЛАРМОНИИ: Это народ, который помогает воплотить именно ту задумку, тот замысел, который заложен в опере. Потому что народ не может быть без какой-либо реакции.

Голова медведя будет лежать на сцене во время действия как символ России. Суровое животное словно олицетворяет непростую эпоху Ивана Грозного. Декорации для спектакля сделал главный художник драматического театра Александр Плинт. Он лично несколько раз приезжал в «Тальцы» для того, чтобы продумать всю сценографию до мелочей.

Александр ПЛИНТ, ХУДОЖНИК-СЦЕНОГРАФ СПЕКТАКЛЯ «ЦАРСКАЯ НЕВЕСТА»: Здесь совершенно другой подход. Главное, вы же сами видите, что может диктовать сама архитектура «Тальцов». Чтобы не сломать саму архитектонику этой красоты деревянной, мы придумали декорацию по цвету, по фактуре и по разным делам. Была придумана такая сценография.

Задумка авторов — показать любовь, горячей, страстной, сжигающей все вокруг себя, в одну из самых жестоких и страшных эпох в истории России: время опричнины, бояр, показательных казней и смертельных пиршеств. «Царская невеста» – опера в четырех действиях. Созданная в самом конце XIX века она пользуется популярностью у зрителя до сих пор.

Владимир ТИХОНОВ, ДИРЕКТОР МУЗЕЯ «ТАЛЬЦЫ»: Еще в прошлом году здесь, в «Тальцах», мы поставили «Царскую невесту», было очень много людей, которые посетили музей, и еще больше было людей, которые жаловались, что не посетили. Поэтому мы еще раз по распоряжению министерства культуры поставили оперу «Царская невеста».

Погрузиться в атмосферу XVI века и прочувствовать всю глубину композиторского замысла благодаря живым декорациям Илимского острога зрители могут уже 10 августа. Помимо принятой на ура «Царской невесты», на суд зрителей 17 августа представят спектакль «Золотой петушок». Оперу по сказке Александра Пушкина поставит молодой режиссер Елизавета Корнеева. Кстати, авторы и их произведения выбраны неслучайно. Событие посвятили 175-летию со дня рождения Николая Римского-Корсакова и 220-летию со дня рождения Александра Пушкина.