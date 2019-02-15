Фестиваль ледяных музыкальных инструментов пройдет на Байкале

Услышь симфонию Байкала! Впервые в поселке Листвянка музыканты сыграют на ледяных инструментах. Мелодии ветра, льда и воды в дополнении этнических мотивов погружают зрителей в небывалую атмосферу.

Именно так звучит ледяная симфония великого озера. Все сделано из замерзшей байкальский воды. Все. И даже инструменты. Здесь нет классических семи нот и длинных партитур, здесь своя гармония и удивительное звукоизвлечение из любых предметов.

Евгений МАСЛОБОЕВ, МУЗЫКАНТ: Этот инструмент называется БяньДжун, то есть водяные колокола. В Китае БяньДжун — это просто набор колоколов, а здесь мы имитируем ледяные колокола в виде советского умывальника литого и объема с водой, в который мы опускаем под разными углами металлический предмет, тем самым доставляя эстетическое наслаждение слушателям.

Кроме звучащего советского умывальника, здесь есть настоящие ледяные шедевры. Эти инструменты скульпторы создавали изо льда около двух недель. Вместо ксилофона айсофон, ледяные барабаны и настоящий горн байкальского дракона.

Виктор ГОЛОВЧЕНКО, ОРГАНИЗАТОР ФЕСТИВАЛЯ: Вот так звучит горн настоящего байкальского дракона. Мы это не придумали, мы это изобрели. Каждый лед звучит по-разному во всем мире. Лед — это определенный материал, очень хрупкий. К нему нужно найти подход. И вот в данном случае наш горн звучит именно так.

Услышать то, что музыканты уже сыграли, больше не получится. Каждый раз как в первый раз, это чистая импровизация. В ледяном концертном зале, который построили в поселке Листвянка, стены изо льда, а крыша — снежный занавес. Именно здесь пройдет первый фестиваль ледяных музыкальных инструментов.

Сейчас ледяной концертный зал, в котором звучит та самая живая музыка Байкала, скрыт от человеческих глаз. Вернее, не от глаз, а от солнца. Фестиваль откроется 6 марта, и организаторы боятся, как бы эта ледяная сказка не растаяла.