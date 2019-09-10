Фестиваль «Этноподиум на Байкале» состоится в Иркутске

История, которую я ношу. Десятки этнодизайнеров соберутся в Иркутске на 11 Международном фестивале «Этноподиум на Байкале». Он пройдет с 27 по 29 сентября. Мастера представят свои коллекции современной одежды, украшений и аксессуаров с национальными элементами. А среди молодых модельеров проведут конкурс. Призы вручат в номинациях: традиционный, стилизованный, сценический костюм, за лучшие арт-дизайн и аксессуары, а также гран-при. Прием заявок завершится 15 сентября, так что время стать участником праздника моды еще есть. «Этноподиум» соберет дизайнеров из Италии, Китая, Узбекистана, Киргизии, а также Москвы, Татарстана, Тывы, Бурятии, Иркутской области. Все эти художники создают национальную, но при этом современную одежду.

Роза ХАЛТУЕВА, ПРЕЗИДЕНТ МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ «ЭТНОПОДИУМ на БАЙКАЛЕ»: Адаптировать национальный костюм к современным условиям, чтобы молодежь могла применять какие-то элементы национального костюма. Это как признак именно отношения к культуре, к народу, к стране. И когда мы уже видим, человек надел костюм, и мы видим: чапан — это тюркоязычные народы, если мы видим дыгыл, мы знаем, что это Монголия, если сарафан — это русская культура.

Также дизайнеры проведут мастер-классы. А завершится «Этноподиум на Байкале» гала-показом в арт-пространстве на улице Баррикад. Программу фестиваля и подробности участия можно узнать на официальном сайте проекта etnopodium.com.