Фестиваль имени Александра Вампилова завершился в Иркутске

Международный фестиваль современной драматургии имени Александра Вампилова завершился в Иркутске. Это была неделя, которую ценители театра ждали два года. 19 коллективов сыграли 21 спектакль. Были бурные овации, смех и слезы зрителей. Были теплые встречи и солнечные дни. Далее последний выпуск дневника 12 вампиловского фестиваля.

Ярослава Пулинович читает новую, еще не поставленную ни в одном театре пьесу «Свой путь». Публика слушает, затаив дыхание. Молодой известный драматург будто нашла ключ к сердцу зрителей. Спектакли по ее произведениям с успехом идут в разных театрах России. В Иркутском драматическом пьесу Ярославы «Земля Эльзы» поставил Дмитрий Акимов. Эта работа участвовала в вампиловском фестивале. Играли охлопковцы в присутствии автора.

Ярослава ПУЛИНОВИЧ, ДРАМАТУРГ: Замечательный ансамбль двух артистов, потому что они в этом спектакле главные, они работают, конечно, настолько по-настоящему. Наталия Королева просто покорила мое сердце. Это моя история, которая интересует лично меня, и, когда я пишу эту историю, я разбираюсь только с собой, только со своими темами, которые интересны мне, но так бывает, что эти же темы оказываются интересны другим людям.

Драматический театр «Сфера» в вампиловском фестивале участвует во второй раз. В субботу москвичи представили постановку «Раскас» по Шукшину. Этот фестивальный вечер получился действительно по-шукшински теплым, простым, но при этом вдумчивым. Узнаваемые характеры, душевные разговоры, настоящая жизнь. И единение с публикой.

Александр КОРШУНОВ, НАРОДНЫЙ АРТИСТ РОССИИ, ГЛАВНЫЙ РЕЖИССЕР МОСКОВСКОГО ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА «СФЕРА»: Шукшин — это абсолютный классик, на мой взгляд, потому что это автор безумно русский, очень наш и очень глубокий, с огромным чувством юмора, с очень большой человеческой глубиной и нежностью, нежностью к человеку.

Открытием и откровением шестого вечера фестиваля стал спектакль Воркутинского драмтеатра. На эту постановку решались долго, говорит режиссер. «Прощание с Матёрой» Распутина — огромная, мощная, как сама Ангара, повесть. А на сцене две актрисы, которые исполняют роли десятков персонажей. Вкладывая в каждое слово столько боли, будто сами когда-то покинули родную землю.

Виктор НОЖКИН, ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРТИСТ РОССИИ, РЕЖИССЕР СПЕКТАКЛЯ «ПРОЩАНИЕ С МАТЁРОЙ», г. ВОРКУТА: Почему же так получается на протяжении веков, что русский человек страдает? Помимо этого, сегодня актуальность Валентина Григорьевича Распутина в том, что, не надо далеко ходить, посмотрите, что творится сегодня: пожары в Иркутской области, наводнения, строительство полигонов, свалок на русском севере.

Закрывали вампиловский фестиваль не менее больной постановкой. Спектакль башкирского театра «Зулейха открывает глаза» по роману Гузель Яхиной — мировая премьера романа на театральной сцене. Постановка — обладатель национальной премии «Золотая маска» «За сценическое прочтение романа». Инсценировку написала Ярослава Пулинович. За несколько месяцев до начала фестиваля все билеты на спектакль были раскуплены.

Боль целых поколений звучит со сцены на башкирском языке. История женщины и матери — история огромной страны. 30-е годы ХХ века. Раскулаченные крестьяне, зэки, бывшие интеллигенты в одном вагоне, в одном направлении — в Сибирь. Героев спектакля по сюжету ссылают на Ангару, в глухой лес. Строить новый и лучший мир! Жернова огромного советского механизма перемалывают всех. Системе все равно: революционер ты или враг народа.