Фельдшерский пункт образца XX века возводят в архитектурно-этнографическом музее «Тальцы»

Сооружение, которым пользовались сибиряки почти 100 лет назад, хоть и новодел, но будет полностью соответствовать медицинскому пункту того времени. Когда в здании начнут принимать гостей, расскажем далее.

Каркас двухэтажного здания почти готов. Здесь, в музее «Тальцы». рабочие тщательно и по технологии возводят фельдшерский пункт начала XX века. Сооружение почти готово, дело осталось за малым: построить крышу и уложить пол. Дом должен полностью соответствовать историческому образцу медучреждения.

Елена КОЛГАНОВА, ЗАМ. ДИРЕКТОРА ПО НАУЧНОЙ РАБОТЕ АРХИТЕКТУРНО-ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО МУЗЕЯ «ТАЛЬЦЫ»: Такие пункты были распространены в начале XX века в Иркутской губернии, они содержались на волостные средства, поэтому находятся рядом с волостным правлением. Что касается самого здания, оно состоит из двух этажей, второй занимала квартира фельдшера, а первый этаж занимало помещение для приема больных.

Интерьер фельдшерского пункта очень аскетичный. Он будет строиться строго на основе архивных описей имущества. Почти все предметы быта у сотрудников музея есть. Это железные кровати для содержания больных, кушетки, столы, лавки. А также в «Тальцах» сохранились некоторые вещи, которыми пользовались медики дореволюционного Иркутска.

Подбирать экспонаты начали давно. Но имеющихся предметов недостаточно, чтобы полностью отобразить дух фельдшерского пункта.

Владимир ТИХОНОВ, ДИРЕКТОР АРХИТЕКТУРНО-ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО МУЗЕЯ «ТАЛЬЦЫ»: Чтобы ее открыть, мы хотели обратиться к нашим иркутянам, работникам медслужбы, особенно ветеранам медслужбы. Помогите нам построить эту экспозицию. Подарите нам экспонаты, которые, может, вам уже не нужны. Они могут быть разные.

Экспозицию планируют открыть летом этого года. Вероятно также, что фельдшерский пункт будет работать для посетителей именно по своей направленности и не только принимать туристов как исторический объект, но и оказывать при необходимости первую медицинскую помощь.