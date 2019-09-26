Екатерина Осипова из поселка Усть-Ордынский удостоена звания народный мастер Иркутской области

Ее работы хранятся как в музеях, так и в частных коллекциях. А еще в 2019-м в свои 36 Екатерина Осипова получила звание народного мастера Иркутской области. При этом ее скромности мог позавидовать любой творец. С народной умелицей из поселка Усть-Ордынский встретилась наша съемочная группа.

Перед началом создания своих произведений самое сложное — это отбор материала. Конский волос, словно краски на палитре, разделяется по цветам. Работа монотонная, есть время подумать. Екатерина Осипова размышляет о семье, о жизни. Но только о положительных моментах.

Екатерина ОСИПОВА, НАРОДНЫЙ МАСТЕР ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Если ты не зацикливаешься на обидах или на разочарованиях, то вообще легче жить и работать. Потому что ты сразу начинаешь себя накручивать, и тогда это не пойдет.

В итоге получаются вот произведения, темы для которых ручной ткач Осипова берет из жизни своего народа. Много мотивов из цикла «Шишкинские писаницы». Ведь родилась мастерица как раз в Качугском районе недалеко от природного шедевра. Есть эти нотки и в одной из масштабных работ — «Хозяйка Тайги».

Екатерина ОСИПОВА, НАРОДНЫЙ МАСТЕР ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Она пришла мне кстати, вот как-то так, навеяло. Просто рука пошла сама, и закрутилась работа.

В этом году Екатерина Осипова получила заслуженное звание народный мастер Иркутской области. Признается, это приятно и почетно. Знакомые и незнакомые люди, прочитав в газетах, звонили или просто поздравляли на улицах. А сама мастерица хочет представить свое творчество не только жителям Прибайкалья.