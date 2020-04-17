Доступ в храмы для верующих в Приангарье ограничили до 30 апреля

Праздник светлой Пасхи в это воскресенье отметит весь православный мир. В этом году он пройдет в непривычной для верующих обстановке: коронавирус внес свои коррективы. Между тем уже состоялась Пасха католическая.

Удивительно тихо прошла в этом году католическая Пасха. Папа Римский Франциск практически в одиночестве проводит службу. Глава католической церкви и всего несколько священнослужителей. После той беды, которая накрыла Европу, никто другого и не ожидал. Ни крестного хода, ни праздничной службы. Светлое Христово Воскресение любимо всеми христианами, но люди понимают, что по-другому нельзя.

Илона, ГЕРМАНИЯ: Церкви были закрыты. К сожалению, риск заражения очень-очень высок. И мы должны о них позаботиться и в этом году избежать столкновения массовые. Позаботится о наших бабушках, дедушках, родителях и остаться дома. Мы это сделали, и вы это сможете. Мы все вместе победим этот вирус. Наталья, ИСПАНИЯ: Хочу поздравить вас с наступающим праздником светлой Пасхи. Но также спешу попросить вас о милосердии к своим родственникам, своим друзьям, соседям. Не выходите без нужды на улицу, чтобы избежать сценария, который затронул Испанию, Италию и другие страны. Лучше предотвратить, чем потом опасаться последствий, которые мы сейчас наблюдаем. Я надеюсь, что вы учтете все наши ошибки и не будете их повторять.

Всю сложность ситуации понимают и в Азии. Ирина — коренная иркутянка, уже несколько лет живет и работает в Таиланде. Пасху, как и во всем мире, решили отмечать дома.

Ирина, ТАИЛАНД: Мы, русско-язычная диаспора в Паттайе, как-то единодушно решили, что этот светлый праздник встретим дома без традиционного посещения церкви. Берегите друг друга.

Без посещения церкви просят встретить этот праздник и иркутян. Чтобы оставаться здоровыми, доступ в храмы для верующих ограничили до 30 апреля. Попасть туда смогут только священнослужители. Такое решение приняли в Иркутской и Ангарской, Братской и Саянской епархиях. Всех жителей нашей области этот светлый праздник просят встретить дома.

Валентина Вобликова, и.о. заместителя председателя правительства Иркутской области: Эта мера принята в связи с достаточно сложной эпидобстановкой на территории всей России и Иркутской области и в целях предупреждения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции. Мероприятия приостанавливаются в наших храмах с 16 по 30 апреля. Мы очень благодарны нашему владыке Максимилиану за то, что он благословил такие действия.

Для того чтобы те, кто остался дома, могли все же услышать праздничную службу, на нашем телеканале будет организована прямая трансляция крестного хода и праздничной службы из храма Богоявления. Начнется она 18 апреля в 23.15 и закончится уже за полночь поздравлением митрополита Иркутского и Ангарского Максимилиана.



