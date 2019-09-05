Денис Мацуев даст сольный концерт в помощь пострадавшим от паводка

Он привозит праздник музыки в родной город уже в 14-й раз. Денис Мацуев открыл Международный фестиваль «Звезды на Байкале» в Иркутске. Это будут 10 дней концертов, великой музыки, громких имен и добрых дел. О гостях и программе фестиваля – наш материал.

Первыми на фестивальную сцену вышли 100 молодых музыкантов. Это Российский национальный молодежный симфонический оркестр. Уникальный коллектив, созданный год назад по итогам конкурса, проведенного Московской филармонией. Исполнителям от 22 до 28 лет, а они уже выступают с легендарными дирижерами: Валерием Гергиевым, Владимиром Федосеевым, Александром Сладковским. На концерте-открытии за дирижерский пульт встал маэстро Кристиан Ярви. «Звезды на Байкале» зазвучали пятой симфонией Чайковского.

Молодой оркестр на этом фестивале станет резидентским. В афише значится сразу шесть концертов с его участием. Для коллектива, созданного в сентябре 2018-го, это и боевое крещение, и возможность прогреметь на весь мир. За фестивалем по онлайн-трансляции наблюдают зрители из разных уголков планеты.

Алексей ШАЛАШОВ, ДИРЕКТОР МОСКОВСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ ФИЛАРМОНИИ: Так, чтобы оркестр приехал и сыграл уже как профессиональный оркестр 6 программ, это после года работы, мы считаем, новый этап. И этот фестиваль явился катализатором, сподвигнул оркестр на новые свершения. Я надеюсь, что они будут вами оценены.

Все музыканты-участники фестиваля отмечают: быть частью «Звезд на Байкале» — великая честь и удовольствие для исполнителей.

Юлиан РАХЛИН, СКРИПАЧ, АЛЬТИСТ, ДИРИЖЕР: Денис, у него есть замечательный талант такую атмосферу создавать, что мы его все обожаем, мы начинаем чувствовать себя тут, как дома. Спасибо тебе за приглашение, это большая радость и честь сюда прилетать и почувствовать, откуда ты, понять, почему ты такой стал.

Программа фестиваля как всегда насыщенная и полна звездных имен. Сегодня на сцену Иркутского музыкального театра выйдет народная артистка России Хибла Герзмава. Аккомпанировать оперной диве будет джазовый квартет Якова Окуня. Выступит и Иркутский губернаторский симфонический оркестр, и любимец публики дирижер Александр Сладковский. Также публику ждет вечер камерной музыки. А вечер 12 сентября Денис Мацуев посвятит пострадавшим от наводнения в Тулуне. Средства, собранные от продажи билетов, отправят на помощь людям. А это около двух миллионов рублей.

Денис МАЦУЕВ, ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ФЕСТИВАЛЯ «ЗВЕЗДЫ на БАЙКАЛЕ», НАРОДНЫЙ АРТИСТ РОССИИ: Мы не могли остаться в стороне, потому что я всегда говорил, что сибиряки — это национальность, это наши родственники все, это очень близкие люди. Очень сложно слушать сводки новостей, когда люди остаются без жилья. Конечно, мы переживаем, что зависит от нас, мы посвящаем этот день Тулуну.

Праздник стартовал. Впереди полторы недели великой музыки от великих исполнителей.