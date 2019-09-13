Музыка доброты. Денис Мацуев дал сольный концерт в Иркутске. Этот вечер фестиваля «Звезды на Байкале» стал благотворительным. Все деньги, собранные от продажи билетов, отправят в Тулун пострадавшим от наводнения. Но не только поэтому концерт называют уникальным…

Один на один с музыкой. Сольные концерты всегда получаются особенными, это настоящее откровение, разговор по душам. А сольный вечер на родине — это настоящее, хоть и волнительное счастье, говорит Денис Мацуев. К этому выступлению маэстро шел долго. Он задумал его задолго до трагедии, которая случилась летом. А после наводнения сомнений не осталось: сольный концерт на этом фестивале народный артист посвятит Тулуну.

Денис МАЦУЕВ, ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ФЕСТИВАЛЯ «ЗВЕЗДЫ на БАЙКАЛЕ», НАРОДНЫЙ АРТИСТ РОССИИ: Я всегда говорил и буду говорить, что сибиряки — это национальность, сибиряки — это родственники все, независимо где они живут. Поэтому именно этот концерт мы решили сделать благотворительным.

Первой зазвучала одна из самых популярных сонат Бетховена — 23-я. А после артист впервые на публике сыграл самую загадочную, последнюю, сонату Бетховена номер 32 с присущими только Мацуеву артистизмом и чувством музыки.

Денис МАЦУЕВ, ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ФЕСТИВАЛЯ «ЗВЕЗДЫ на БАЙКАЛЕ», НАРОДНЫЙ АРТИСТ РОССИИ: По давней традиции я играю многие свои премьеры именно у себя дома. Это такой, может быть, своеобразный знак суеверия. И вообще перед своими всегда ответственнее, если ты проходишь здесь эту закалку, то уже ничего не страшно. Это уже проверено на многих произведениях. Я к этой сонате шел долгое время. И вот сейчас, как говорят, вода начинает закипать.

На этот благотворительный вечер билетов не осталось еще до начала фестиваля. Собрать удалось около двух миллионов рублей. Преданная иркутская публика воодушевленно встретила и маэстро, и его добрую идею.

— Разве может пройти мимо беды, которая случилась на родине, такой человек как Мацуев? Сколько благородства в нем, не только таланта, гениальности, сколько благородства, доброты, сердечности, столько надежности и верности земле, которая его родила. — Я сама принимала участие в сборе вещей и средств для пострадавших. И здорово, что этот концерт, а он, естественно, пользуется большущей популярностью, билетов на него было не достать уже в начале продаж, что все это будет большая помощь тем людям, которые действительно в этом нуждаются. — Денис Мацуев — это достояние нашей области и выдающаяся личность, которая является символов нашего города, области. — Таков Денис Мацуев, все его поступки, все действия характеризуют именно благородство и тепло его души.

Сегодня «Звезды на Байкале» попрощаются с Иркутском. А Денис Мацуев уже строит планы на юбилейный, 15-й, фестиваль, который, обещает маэстро, точно станет незабываемым.