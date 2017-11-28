День матери

На праздничном концерте, который состоялся в доме культуры «Юбилейный», красной нитью проходила мысль, что заботиться о главном человеке нужно каждый день.

Все слова о самом дорогом и близком человеке. Песни, стихи, проза, танцы — репертуар сегодняшнего концерта заставляет каждого зрителя и выступающего на сцене подумать о своей маме.

Александра Минеева, участница ансамбля «Алемана»: Для меня мама — самый лучший человек. который всегда ждет дома. Когда прихожу домой, всегда спрашиваю , где мама, и мне обязательно нужно чтобы она ответила, мне становится спокойно, когда она дома, даже если мне от нее ничего не надо. Я очень люблю свою маму. Она у меня такая хорошая, замечательная.

На сцене дома культуры «Юбилейный» выступают 8 творческих коллективов иркутского дома народного творчества №2. Они представляют вокальные, цирковые, хореографические номера.

Олеся Миронова, зритель: Концерт замечательный, потому что так трогательно, когда дети выступают. Они это делают это искренне, и просто радость, что есть такие концерты, на которые можно просто прийти , посмотреть, поднять настроение.

Концерт посвящен Международному Дню матери, в России он отмечается в 20-ый раз. Традиционно в Академгородке этот праздник отмечают по инициативе и при поддержке депутата городской думы Владимира Потапова.

Владимир Потапов, депутат Думы г. Иркутска: Наши мамы всегда заботятся и думают о нас. Мы как дети, как отцы должны показывать пример, и не только в этот день, но и каждый день должны заботиться о наших мамах. В том числе культивируем молодежи бережное заботливое отношение к родителям, воспитываем наше подрастающее поколение через такие праздники.

Валентина Киндеева, председатель совета сетеранов №10 «Академгородок» Свердловского округа г. Иркутска: Так хотелось порадовать матерей нашего академгородка. Здесь с помощью депутата дают коробку конфет — а для пожилого человека такой подарочек, такая радость.

Сладкие подарки и творческие выступления — таким образом участники концерта говорят всем мамам «спасибо». Они дали жизнь, подарили свою любовь, заботу и ласку.