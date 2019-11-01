Центр святителя Иннокентия получил диплом историко-литературной премии «Александр Невский»

Центр святителя Иннокентия получил диплом историко-литературной премии «Александр Невский»

01.11.19

Диплом Всероссийской историко-литературной премии «Александр Невский» получил культурно-просветительский центр имени святителя Иннокентия в поселке Качуг. Премия Александра Невского — это открытый конкурс, учрежденный Союзом писателей России. Поддержать интерес к истории своей Родины, к лучшим музейным мемориальным проектам и литературным произведениям — таковы его основные цели. Центр святителя Иннокентия получил диплом «За вклад в дело сохранения исторического наследия России и памяти о ее героях, высокую духовную и гражданскую позицию». Всего на победу в этом году претендовали 55 проектов из более чем 30 регионов страны.

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