«Царская невеста» открыла фестиваль русской оперы в «Тальцах»

«Царская невеста» открыла фестиваль русской оперы в «Тальцах»

12.08.19

Насладиться знаменитой постановкой собрались более тысячи человек. Погода благоволила артистам. А эффекта происходящему действию на сцене также добавили раскаты грома. Перед публикой выступили солисты московской «Геликон-оперы», звезды Мариинского и Большого театров, выдающиеся голоса из Белгорода и Риги, а также хор Иркутской областной филармонии. Первое исполнение оперы состоялось осенью 1899 года в Москве, после чего «Царская невеста» с успехом была представлена в ведущих театрах России и мира, а в прошлом году добралась до музея «Тальцы», где была принята на ура. Фестиваль только стартовал. Организаторы обещают насыщенную программу.

 

Ирина КАСЬЯНОВА, ДИРЕКТОР ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ФИЛАРМОНИИ:

Этот фестиваль примечателен тем, что он первый. А первый всегда трудный, всегда сложный потому что непредсказуемый. Мы никогда не можем заранее предугадать, что из этого получится. Но с таким составом солистов прекрасным мы действительно попали в десятку, попали в яблочко.

 

14 августа в концертном зале Иркутской областной филармонии пройдет галп-концерт участников фестиваля, а 17 августа в «Тальцах» состоится премьера оперы «Золотой петушок» в постановке Елизаветы Корнеевой.

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