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Более 4 млн 110 тысяч рублей собрали жители Приангарья в поддержку народного фильма «321-я Сибирская»

23.05.18

Лента расскажет о воинах-сибиряках, павших на фронтах Великой Отечественной. Сейчас съемки продолжаются в Свирске.

 

 

 

 

 

 

 

Завершающие батальные сцены снимают на территории бывшего аккумуляторного завода. По сюжету картины, это будут массовые сражения на подступах к Сталинграду.

Солбон ЛЫГДЕНОВ, РЕЖИССЕР ХУДОЖЕСТВЕННОГО ФИЛЬМА «321-Я СИБИРСКАЯ»:

Остались у нас сцены, которые нам нужно доснять для финального монтажа. Это займет у нас до конца мая, и, я думаю, будет еще, возможно, начало июня. И не только в самом городе Свирске, но и в пригороде, где у нас степь, где окопы будут.

У вас также есть возможность помочь фильму по реквизитам. Номер телефона для перевода денег посредством СМС-сообщений будет работать до 31 мая.

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