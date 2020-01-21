Более 1 миллиона 200 тысяч рублей собрали на благотворительном вечере добра в Иркутске

Чтобы дети выздоравливали. Благотворительный вечер добра состоялся в Иркутске. На сцену музыкального театра с творческими номерами по традиции вышли чиновники, ученые, бизнесмены. Раз в год на один вечер они становятся артистами, чтобы помочь маленьким пациентам медучреждений Иркутской области. Сколько собрал благотворительный концерт и куда направят средства, расскажем далее.

Благотворительный вечер добра в этом году посвятили 75-летию Победы. Поэтому со сцены звучали песни военных лет и композиции, посвященные героям Великой Отечественной. Вот только этот концерт по традиции полон неожиданностей. Поют и читают стихи вовсе не артисты, а представители власти, науки, культуры, руководители крупных организаций области. Они долго готовились, репетировали, волновались. Выходить на сцену с творческим номером им приходится не каждый день. И все же рискнули. За один вечер удалось собрать более 1 миллиона 200 тысяч рублей. Эти деньги пойдут на обустройство игровых комнат в медучреждениях области, в том числе в Нижнеудинске и Тулуне.

Игорь КОБЗЕВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Дети… Честно, для меня это всегда было основой. И, в том числе, и государственной политики. Находясь на должности заместителя министра, я все время проводил такую политику, как детская безопасность. Надеюсь, что по итогам сегодняшнего мероприятия мы сможем сделать пребывание детей в медицинских учреждениях, в том числе и тех районов, которые пострадали в прошлом году, более комфортным.

Благотворительный вечер стал доброй январской традицией для Иркутской области. Его проводят с 2016-го. В прошлом году собрали свыше 800 тысяч. На эти деньги обновили бассейн в реабилитационном центре при Ивано-Матренинской больнице и помогли областному детскому хоспису. И вот теперь помощь дойдет и до отдаленных от столицы региона детских медучреждений.

Светлана СЕМЕНОВА, УПОЛНОМОЧЕННЫЙ по ПРАВАМ РЕБЕНКА в ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Те услуги, которые могут быть доступны здесь, в областном центре, могут быть абсолютно недоступны детям, проживающим в отдаленных территориях области. Проблемы есть и в образовании, и в социальной сфере и, конечно, в экономической. Наша задача — сделать так, чтобы любая семья чувствовала себя защищенной. Поэтапно мы все-таки двигаемся вперед, и я очень надеюсь, что и этот благотворительный концерт — частица этой работы.

На концерте выступили заместитель председателя правительства региона Теймур Магомедов, главный врач Ивано-Матренинской больницы Владимир Новожилов, председатель общественной палаты Иркутской области Владимир Шпрах.

Оксана ЛОБОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАЙКАЛЬСКОГО БАНКА ПАО «СБЕРБАНК»: Мы с радостью поддерживаем этот проект. Здесь люди пытаются не просто петь, они привлекают внимание своих единомышленников, людей, которые неравнодушны к боли другого человека, в первую очередь, к детской боли. Мы давно дружим с Ивано-Матренинской детской больницей. Например, недавно мы помогали им организовывать комнаты психологической разгрузки, и мы будем рады, если подобные комнаты появятся в других учреждениях нашей области.

«Вечер добра» завершен, но добрые дела в самом разгаре. Теперь сразу в нескольких детских больницах появятся комфортные игровые, чтобы дети выздоравливали быстрее.