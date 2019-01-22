Благотворительный вечер добра состоялся в областном центре

800 тысяч рублей — и это еще не окончательная сумма, которую собрали на благотворительном вечере добра. Он прошел в Иркутском музыкальном театре. Деньги направят на оказание помощи тяжело больным детям в Иркутский областной детский хоспис и другие медицинские учреждения. Чтобы внести свой вклад в доброе дело, люди участвовали в благотворительной ярмарке, делали СМС-пожертвование и покупали билеты на концерт, где известные в Иркутской области люди раскрылись по-новому.

Такими — взволнованными, вне кабинетов и совещаний, без строгих взглядов и решений, а тем более поющими — их еще не видели. Чиновники, генералы, доктора наук выходят на сцену музыкального театра, чтобы исполнить песни о любви, семье, родине и доброте, которая спасет мир. Услышали зрители руководителя регионального управления МЧС Валентина Нелюбова, дуэт двух министров — Ильи Сумарокова и Сергея Шеверды и душевное исполнение хита Басты от полковника иркутской полиции Германа Братчикова. Кажется, на этом добром концерте пели все. Не для того чтобы покорить публику и не ради забавы, а чтобы помочь тем, кому это очень нужно. У всех собравшихся была одна цель: сделать жизнь детей в хосписе хоть немного легче и радостнее.

Татьяна КИСЛОВА, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ОРГАНИЗАЦИОННО-КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ по ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: К сожалению, паллиативом занимаются не так много. Как это ни прискорбно, это все-таки то направление, когда, к сожалению, детки уже обречены на смерть и доживают свои последние дни. Как раз те моменты, которые нужно скрасить, чтобы ни в коем случае они ни в чем важном не нуждались. Ну и снизить, конечно, их болевой порог, это тоже в первую очередь.

Этот вечер добра — третий по счету. Его организует федеральная служба судебных приставов по Иркутской области. Также благотворительный концерт поддерживает правительство нашего региона, уполномоченный по правам ребенка Светлана Семенова, общественная палата и областной совет женщин. В прошлом году на собранные деньги в единственном в Приангарье детском хосписе оборудовали санитарную комнату: купили передвижную ванну-каталку. А также приобрели необходимое оборудование в Ивано-Матренинскую и детскую областную клиническую больницы. В целом же в вечер добра взрослым еще раз напомнили о проблемах детства. Это и сиротство, и невыплаченные алименты. Только в Иркутской области речь идет о миллиардах рублей.

Теймур МАГОМЕДОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ по ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Безусловно, это направление весьма и весьма серьезное, необходимое, нуждающееся в поддержке не только со стороны государства, но и со стороны общества в целом. А сам вечер называется вечер добра потому, что мы его проводим под эгидой ответственного родительства, чтобы напомнить обществу, как хорошо ребенку, чтобы он рос со своими родителями, в полной гармоничной семье.

А в фойе театра прошла благотворительная ярмарка. Школьники со всей области передали свои поделки и картины для продажи. Так они хотят помочь своим тяжело больным сверстникам. Глиняные композиции, вязаные шапки и салфетки, игольницы, брелоки — средства от продажи этих изделий также пойдут на паллиативную помощь. За вечер добра вчера собрали более 750 тысяч рублей, но деньги еще продолжают поступать. Сейчас в Иркутской области живут 574 неизлечимо больных ребенка. Сделать для них доброе дело можете и вы. Достаточно перевести любую сумму на расчетный счет Иркутского благотворительного фонда «Семья Прибайкалья». Реквизиты указаны на сайте: семьяприбайкалья.рф.