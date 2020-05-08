Автор фотовыставки «Выстояли и победили» рассказал о своем проекте съемочной группе АИСТ ТВ

«Выстояли и победили» — так называется первая в России фотовыставка на основе реконструкции военных событий. Сейчас она проходит в онлайн-формате. Проект создал молодой фотограф из Нижегородской области Сергей Грачев. Он пять лет работал над уникальными, душевными, пронзительными кадрами. За это время Сергей снял более 900 человек. Постановочные снимки выглядят, как фотографии из далекого и страшного начала 40-х. Есть в проекте и видеоролики с отрывками из фронтовых писем. Сегодня мы связались с Сергеем Грачевым и поговорили о его проекте.

Эти ролики родились случайно, как и сам фотопроект. Съемки бэкстейджа вылились в сильные видео, которые сопровождают письма с фронта. А началось все 6 лет назад, когда Сергей Грачев задумал тематическую съемку, после которой получил такой отклик, что не смог остановиться. Итог — 11 съемок, 14 тысяч кадров, 900 участников. Среди них ветераны войны, их дети и внуки. И небывалое участие неравнодушных людей.

Сергей ГРАЧЕВ, АВТОР ПРОЕКТА «ВЫСТОЯЛИ и ПОБЕДИЛИ»: Некоторую форму нам приносили просто люди, люди, которые услышали о нашем проекте. У кого-то были сапоги, у кого-то были похожие галифе или гимнастерка, у кого-то от деда с фронта остался ремень. Люди реально по крупицам приносили нам, безвозмездно многие вещи отдавали.

Из года в год проект становился масштабнее. Все съемки Сергей воплощает собственными силами и средствами. Вот для этих победных кадров пришлось договариваться с руководством чугуноплавильного завода, где так воодушевились идеей, что предоставили команде проекта целый старинный состав. Все фотоработы прошли проверку Российского военно-исторического общества на историческое соответствие.

Сергей ГРАЧЕВ, АВТОР ПРОЕКТА «ВЫСТОЯЛИ и ПОБЕДИЛИ»: День Победы для меня — на самом деле один из главных праздников. Это день памяти всех тех, кто погиб, кто сражался за нас, за наше мирное небо над головой сегодня.

Посмотреть онлайн-выставку можно на сайте выстояли.рф. Проект обязательно будет продолжаться, говорит автор.



