Артисты Иркутского музыкального театра дали концерт в честь ветерана Василия Бородая

Мечты победителей и их потомков. Сегодня артисты Иркутского музыкального театра исполнили заветное желание 11-летней Анастасии Прищеповой. Девочка мечтала попасть на концерт песен военных лет, но? как и все массовые мероприятия, он отменился. Тогда актеры сами приехали к Насте в гости, чтобы почтить память ее прадеда — ветерана Великой Отечественной.

Настя ПРИЩЕПОВА:

Он пошел на войну в звании сержанта в должности помощника командира взвода. В 1942 году он попал в плен, получил там ранение осколками в ногу и живот. Но, несмотря на это, он потом все равно продолжил службу, все равно потом отправился на войну.

Ольга ПРИЩЕПОВА, МАМА НАСТИ:

Тетушки и мама говорили, что он не любил вспоминать о войне. Видимо, настолько было это тяжело, переживания всех этих военных лет, он никогда не рассказывал о войне, и мы даже практически не знали об этом.

Настя и ее сестра родились уже после смерти своего прадедушки — ветерана Великой Отечественной Василия Бородая, но знают о его жизни почти все. И бережно хранят память о своем герое, которую в этой семье передают из поколения в поколение. Наверное, поэтому Настя так любит песни военных лет. И всегда мечтала попасть на майский концерт в музыкальный театр. Собирались пойти в этом году, но все выступления отменили.

Настя ПРИЩЕПОВА:

«Катюша», наверное, у всех любимая песня, мне кажется. И вот мне нравится песня «Прадедушка», где он жизнью рисковал, что от Волги до самого Берлина они гнали немцев. Это у меня тоже любимая песня.

Такого исполнения мечты Настя точно не ожидала. Заветный концерт приехал к ней домой. Артисты музыкального театра каждый май поздравляли ветеранов, пели для полного зала зрителей. Но и в этом году их концертная бригада не смогла остаться в стороне от Великого праздника. И вот Настя подпевает любимым актерам такие знакомые с самого детства строки.

В первую очередь, этот концерт организовали в честь Василия Бородая. Артисты решили: пусть это будет подарком Насте от ее прадеда, которого она никогда не видела и который все же сквозь года смог исполнить мечту правнучки.

Ирина МЯКИШЕВА, СОЛИСТКА И РЕЖИССЕР ИРКУТСКОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА им. Н.М. ЗАГУРСКОГО:

Мы подумали, что будет хорошей идеей почтить его память вот таким вот приездом, таким подарком семье героя от артистов театра, тем более что мы сейчас в связи с самоизоляцией не имеем возможности поздравить всех, кого бы мы хотели. Ветеранов все меньше и меньше, но в данном случае дети, внуки, они достойны того, чтобы мы их уже благодарили за подвиг их дедов и прадедов, бабушек и прабабушек.



