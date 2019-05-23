Достоевский на берегу Женевского озера, причем на языке оригинала. Артисты Иркутского драматического театра вернулись из Франции. Там они представили спектакль «Игрок». Билеты на русскую постановку разошлись вмиг. Многие зрители приехали в Тонон Ле Бен из других городов специально, чтобы увидеть иркутскую версию знаменитого романа. О гастролях и мире искусства, в котором нет границ, охлопковцы сегодня рассказали журналистам.

Чтобы привезти иркутского «Игрока» во Францию, понадобилось два года подготовки. У нас спектакль Геннадия Шапошникова идет с 2012. Зрители вместе с артистами занимают пространство основной сцены театра. А вот для поездки постановку пришлось трансформировать под большой зал — на 700 мест. Иркутянам в Тонон Ле Бене дали время на установку сложных впечатляющих декораций и репетиции. Были и другие поводы для волнений, вспоминают артисты.

Василий КОНЕВ, АРТИСТ ИРКУТСКОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА им. Н.П. ОХЛОПКОВА: В тексте у Федора Михайловича он очень нелестно выражается о французах. Он говорит, что французы — это только форма. И я их озвучиваю, и поэтому, конечно, мне было интересно знать вообще, меня не побьют камнями, не распнут после спектакля. И я спросил у французов, с которыми мы общались, а как вообще это воспринимается, что я такое мнение выражаю о французах, а мне Грийо сказал: так это так и есть. То есть они довольно самокритичные люди.

Это был первый спектакль русского театра в Верхней Савойе, который играли тоже на русском языке. Вот только в оригинальной версии у Достоевского много французского текста, и он сохранен в постановке. Артисты специально консультировались с французами, чтобы скорректировать свое произношение. Пришлось придумывать свои способы обращения к зрителю и тем, у кого французского текста нет.

Наталия КОРОЛЕВА, НАРОДНАЯ АРТИСТКА РОССИИ: Там очень высокая сцена, потом большое расстояние и очень плохо видно зрителей. Так надо было всмотреться-всмотреться, и я всмотрелась! Я нашла в себе такую силу. Я всмотрелась и говорю: дай этому нищему. Это, может быть, и не нищий, говорит мне Вася. Я говорю: он Simpatique. Ну и зал отреагировал. А это было моей целью, чтобы понять, зал-то принимает нас или нет. Оказывается, принимает.

Принимали с восторгом. Хотя в этом случае и зрителям пришлось потрудиться: одновременно следить за происходящим на сцене и читать субтитры. Некоторые даже решили учить русский язык, чтобы наслаждаться Достоевским в оригинале.

Сириль ГРИЙО, РЕЖИССЕР, г. ГРЕНОБЛЬ: По-русски: это очень хороший спектакль. По-французски: я обожаю русских актеров, а артисты вашего театра — все профессионалы высочайшего уровня. И иркутский театр живой, сильный и при этом чтит классические традиции. Тери МАСЬЯ, ПРОДЮСЕР ТЕАТРАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ «MAISON DES ARTS DU LEMAN»: Это так важно, когда ты можешь наслаждаться искусством с другого конца света, погрузиться в другую эстетику, другую манеру игры. Наша публика приняла спектакль очень искренне и чувственно.

Спектакль Иркутского драматического театра стал важнейшей частью русских сезонов, которые в Тонон Ле Бене завершатся 1 июня.