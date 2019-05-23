Артисты Иркутского драматического театра вернулись из Франции23.05.19
Достоевский на берегу Женевского озера, причем на языке оригинала. Артисты Иркутского драматического театра вернулись из Франции. Там они представили спектакль «Игрок». Билеты на русскую постановку разошлись вмиг. Многие зрители приехали в Тонон Ле Бен из других городов специально, чтобы увидеть иркутскую версию знаменитого романа. О гастролях и мире искусства, в котором нет границ, охлопковцы сегодня рассказали журналистам.
Чтобы привезти иркутского «Игрока» во Францию, понадобилось два года подготовки. У нас спектакль Геннадия Шапошникова идет с 2012. Зрители вместе с артистами занимают пространство основной сцены театра. А вот для поездки постановку пришлось трансформировать под большой зал — на 700 мест. Иркутянам в Тонон Ле Бене дали время на установку сложных впечатляющих декораций и репетиции. Были и другие поводы для волнений, вспоминают артисты.
Василий КОНЕВ, АРТИСТ ИРКУТСКОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА им. Н.П. ОХЛОПКОВА:
В тексте у Федора Михайловича он очень нелестно выражается о французах. Он говорит, что французы — это только форма. И я их озвучиваю, и поэтому, конечно, мне было интересно знать вообще, меня не побьют камнями, не распнут после спектакля. И я спросил у французов, с которыми мы общались, а как вообще это воспринимается, что я такое мнение выражаю о французах, а мне Грийо сказал: так это так и есть. То есть они довольно самокритичные люди.
Это был первый спектакль русского театра в Верхней Савойе, который играли тоже на русском языке. Вот только в оригинальной версии у Достоевского много французского текста, и он сохранен в постановке. Артисты специально консультировались с французами, чтобы скорректировать свое произношение. Пришлось придумывать свои способы обращения к зрителю и тем, у кого французского текста нет.
Наталия КОРОЛЕВА, НАРОДНАЯ АРТИСТКА РОССИИ:
Там очень высокая сцена, потом большое расстояние и очень плохо видно зрителей. Так надо было всмотреться-всмотреться, и я всмотрелась! Я нашла в себе такую силу. Я всмотрелась и говорю: дай этому нищему. Это, может быть, и не нищий, говорит мне Вася. Я говорю: он Simpatique. Ну и зал отреагировал. А это было моей целью, чтобы понять, зал-то принимает нас или нет. Оказывается, принимает.
Принимали с восторгом. Хотя в этом случае и зрителям пришлось потрудиться: одновременно следить за происходящим на сцене и читать субтитры. Некоторые даже решили учить русский язык, чтобы наслаждаться Достоевским в оригинале.
Сириль ГРИЙО, РЕЖИССЕР, г. ГРЕНОБЛЬ:
По-русски: это очень хороший спектакль. По-французски: я обожаю русских актеров, а артисты вашего театра — все профессионалы высочайшего уровня. И иркутский театр живой, сильный и при этом чтит классические традиции.
Тери МАСЬЯ, ПРОДЮСЕР ТЕАТРАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ «MAISON DES ARTS DU LEMAN»:
Это так важно, когда ты можешь наслаждаться искусством с другого конца света, погрузиться в другую эстетику, другую манеру игры. Наша публика приняла спектакль очень искренне и чувственно.
Спектакль Иркутского драматического театра стал важнейшей частью русских сезонов, которые в Тонон Ле Бене завершатся 1 июня.
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