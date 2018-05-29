Архитектурно-этнографический музей «Тальцы» получил сертификат качества «Trip Advisor»

Награду вручают достопримечательностям по всему миру. За какие заслуги?

Такая табличка сегодня появилась на въезде в архитектурно-этнографический музей «Тальцы». Сертификат качества TripAdvisor по итогам 2017 года. Наградой удостаиваются за соответствие высоким стандартам обслуживания. Главный критерий качества — положительные отзывы посетителей за минувший год на крупнейшем мировом сайте о путешествиях. Чтобы получить сертификат качества, компания должна иметь оценку не ниже четырех баллов из пяти. Тальцы получили твердую «пятерку».

Владимир ТИХОНОВ, ДИРЕКТОР АРХИТЕКТУРНО-ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО МУЗЕЯ «ТАЛЬЦЫ»:

Это, конечно, здорово. Но мы сами понимаем, что качество должно быть очень высокое обслуживания посетителей. И мы каждый год стараемся стандарты качества повышать. Не только ремонтируя объекты наши, не только интерактив вводим, но и новые объекты подготавливаем. Потому что если не будет новых объектов, к нам интерес будет падать.

Чтобы не потерять интерес посетителей в музее под открытым небом готовят новую экспозиционную территорию. Это будущая Трактовая зона. Несколько домов уже вот-вот будут готовы. Например, это питейное заведение в Тальцы доставили из Тулунского района. Постройка 19 века имеет особую ценность не только за свой солидный возраст.

Анастасия ЗИБРОВА, СТАРШИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК АРХИТЕКТУРНО-ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО МУЗЕЯ «ТАЛЬЦЫ»: Мы находимся с вами в жилом помещении кабака. экспозицию мы постарались воссоздать с исторической точностью. На стенах вы можете видеть оригиналы вятской росписи. В ИО это было редкостью. Но нам посчастливилось вывезти этот дом.

В экспозицию осталось внести всего несколько штрихов. И уже в конце 2019 года здесь будут рады первым гостям. За это время у музея есть шанс еще раз попасть в рейтинг лучших. В 2015 году он уже вошел в десятку самых интересных музеев в рейтинге TripAdvisor. К слову, в этом же списке Эрмитаж и Третьяковская галерея.