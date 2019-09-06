Актеры пластического театра «Продвижение» готовятся к фестивалю «Протеатр»

Говорят со зрителями языком тела. Актеры пластического театра «Продвижение» в конце месяца готовятся отправиться в Москву на театральный фестиваль «Протеатр». Там коллектив Владимира Лопаева представит спектакль «Иноходец». Постановка уже два года успешно идет в Иркутске. Сейчас артисты вовсю готовятся к поездке и репетируют. А вот что мешает особенному коллективу отправиться в столицу? Расскажем далее.

Если словами еще можно обмануть человека, то движения на сцене всегда передают зрителю точнейшую информацию. Артисты театра Владимира Лопаева, по словам самого хореографа, языком тела изучают собственную душу. Среди них прима театра Вера Кращук. 17-летняя актриса занимается в этом коллективе уже седьмой год. Мама юной звезды говорит: она живет благодаря любимому делу.

Любовь КРАЩУК, МАМА ВЕРЫ КРАЩУК: Занятия, в первую очередь, для нее — это две самые главные составляющие. Все-таки физическое развитие, потому что это занятия физические, и вторая часть — это эмоциональная. Потому что когда человек этим занят, когда человеку это нравится. Ему приносит это удовольствие.

Каждое занятие — для Владимира Лопаева сюрприз. Многое его юные звезды придумывают сами во время репетиций. Спектакли ставят в разных жанрах. Их главная задача — заставить зрителя прикоснуться к собственной душе.

В спектакле «Иноходец» через пластические движения артисты показывают духовное восприятие человеческого тела. Сразу после рождения мы совсем иначе двигаемся, руки и ноги не слушаются нас, и лишь с течением времени мы приобретаем координацию. В спектакле уникальная пластика прекрасно сочетается с естественными движениями особенных актеров.

Владимир ЛОПАЕВ, ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ТЕАТРА ТАНЦА «ПРОДВИЖЕНИЕ»: То, что они приходят заниматься, показывают свое желание, 50% успеха в этом уже присутствуют. И, конечно, в них есть такая внутренняя цель — рассказать себе и всему миру и показать себя. На самом деле у них все очень просто, они честны перед собой, они не лукавят. Они какие есть, такие есть.

Артисты уже вовсю готовятся к фестивалю. Принимающая сторона давно ждет их. Но коллективу нужна помощь преданных зрителей, чтобы об их уникальном коллективе узнала вся Россия.

Владимир ЛОПАЕВ, ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ТЕАТРА ТАНЦА «ПРОДВИЖЕНИЕ»: Главная проблема — это перелет. Здесь денежный вопрос встает, часть нам — это проживание, питание — оплатила принимающая сторона. Сейчас мы ищем средства на перелет, мы писали письма где можно и где нельзя. Но пока что отдача минимальная. На данный момент нам примерно порядка 200 тысяч не хватает на перелет.

У артистов также начинается театральный сезон. Но, прежде чем порадовать любителей танцевального искусства из Восточной Сибири, танцоры мечтают покорить сердце столичного жителя. И мы с вами можем помочь им успешно выступить на фестивале.

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