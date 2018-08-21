7 тысяч мусульман пришли на праздничную молитву в Иркутскую соборную мечеть

Религиозный обряд совершали в честь одного из главных праздников Ислама — Курбан-байрам.

Праздничная молитва в честь Курбан-байрам в Иркутске началась в семь утра. Этот праздник отмечается в 10-й день последнего месяца мусульманского лунного календаря Зуль-хиджа. Это торжество взаимопомощи, в этом году совпавшее с окончанием хаджа. Улицу Карла-Либкнехта пришлось перекрыть, так как в этом году в торжествах принимает участие рекордное количество прихожан — около 7 тысяч человек. Иркутская соборная мечеть смогла вместить до 1500 тысяч мусульман, остальные молятся на улице.

Ёрмухаммед КАСИМОВ, ЖИТЕЛЬ г. ИРКУТСКА: Поздравляем всех мусульман и весь мир, который празднует этот праздник. Дай бог здоровья всем, счастья, благоустройства, чтобы в мире было все спокойно и тишина, радость для всех народов.

Всего в Приангарье насчитывается около 200 тысяч приверженцев Ислама. В эти дни они по древним традициям ухаживают за могилами усопших родственников, навещают больных и престарелых. По преданию Всевышний спас от жертвоприношения сына пророка Ибрахима Исмаила и дал вместо него ягненка из рая. Отдавая дань подвигу пророка Ибрахима, явившего высочайшую степень праведности и любви к Аллаху, Курбан-байрам считается праздником не столько жертвоприношения, сколько милосердия.

Фарит МИНГАЛЕЕВ, ИМАМ-ХАТЫБ ИРКУТСКОЙ СОБОРНОЙ МЕЧЕТИ: Всевышний говорит в священном Коране: «Не дойдет до Всевышнего ни мяса, ни кровь жертвенных животных, а дойдет до него богобоязненность ваша». Слово «Курбан» в переводе с арабского языка означает «духовное приближение к Всевышнему». Человек выполняя эти предписания веры, совершить Курбан является обязанностью для каждого мусульманина, он становится более любимым Всевышним, более духовно близким к Всевышнему.

Во многих мусульманских странах количество дней празднования Курбан-байрама разнится от 3 дней до двух недель. В столице Восточной Сибири службы в честь священного праздника продлятся до пятницы.