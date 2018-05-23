5 корон завоевали иркутянки на фестивале «Русская красавица 2018»

Еще три девушки стали обладательницами гран-при конкурса во Вьетнаме. Чем поразили сибирячки иностранную публику?

Первое правило профессиональных моделей — работать за пределами зоны комфорта. Победительница конкурса «Миссис Вселенная 2018» Екатерина Чопей делится своим мастерством с будущими звездами подиума. По словам Екатерины дефилирование в пасмурную погоду не должно смущать девушек, ведь умение подать себя в самых сложных ситуациях пригодиться им в дальнейшем.

Екатерина ЧОПЕЙ, МИССИС ВСЕЛЕННАЯ-2017: Самое главное нужно иметь желание в первую очередь. Вообще конкурсы красоты проходят практически каждые 2 месяца на Всероссийские переходы и участницы могут принимать участие от 3 с половиной до 45 лет.

Самой юной участницей из Иркутска, принявшей участие в конкурсе красоты во Вьетнаме стала 11-летняя Вероника Усенко. За заветную корону в разных номинациях боролись 35 моделей. За 2 соревновательных дня участницы должны были продемонстрировать членам жюри национальные, спортивные и вечерние наряды, а также блеснуть своим талантом.

Вероника УСЕНКО, ОБЛАДАТЕЛЬНИЦА ГРАН-ПРИ КОНКУРСА «ЮНАЯ МИСС ВСЕЛЕННАЯ 2018»: Все участницы показывали свои творческие номера, на гала концерт выбирали достаточно много номеров и выбрали мой номер. Я танцевала спортивно-бальные танцы, номер у меня назывался «Прогулка по Парижу».

Юлия Тараканова — пример того, что участвовать в конкурсах красоты можно и будучи мамой. Девушка выиграла гран-при конкурса «Красавица Сибири», затем Юлии покорились сердца членов жюри «Русской красавицы 2018». Модель признается, стать одной из самых обаятельных девушек России ей помогли занятия танцами и фитнесом.

Юлия ТАРАКАНОВА, ОБЛАДАТЕЛЬНИЦА ГРАН-ПРИ КОНКУРСА «МИССИС РУССКАЯ КРАСАВИЦА 2018»: Конечно наибольшее впечатление произвел голливудский актер Кэри Тагава, с ним мы сфотографировались на стенде, я к нему подходила в национальном костюме, у меня русский-народный был и это произвело на него наибольшее впечатление, потому что он очень удивился и поприветствовал меня когда я подошла к нему.

Уже в ноябре Юлии предстоит выйти на подиум конкурса «Миссис Вселенная 2018». А в июле иркутянок ждет новая возможность показать себя — в кастингах на конкурсы красоты Сибирского федерального округа.