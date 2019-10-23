42 фильма увидят жюри и зрители на Байкальском фестивале регионального кино

Возможно ли снимать настоящее кино далеко от столицы, без баснословного финансирования и поддержки громких имен? Кинематографисты из регионов России доказывают, что это реально. Байкальский фестиваль регионального кино проходит в Иркутске в эти дни.

Глухонемые похитили сына олигарха и требуют выкуп. Игровую короткометражку о социальном расслоении привез на иркутский фестиваль режиссер из Красноярска, выпускник ВГИКа Василий Буйлов. Все свои предыдущие картины он снимал в Москве. А в этот раз решил обойтись только региональными силами. Было непросто. Режиссер признается: в Сибири киноиндустрии сейчас практически нет. А фестиваль регионального кино — отличная возможность для ее развития.

Василий БУЙЛОВ, УЧАСТНИК БАЙКАЛЬСКОГО ФЕСТИВАЛЯ РЕГИОНАЛЬНОГО КИНО, г. КРАСНОЯРСК: Здесь ребята сделали, конкретно очертили рамки: давайте посмотрим, что у нас есть, давайте попробуем. Многие люди приезжают на фестиваль, в котором все участвуют, конечно, там москвичи занимают все, потому что там все есть, все возможности. Опять же те же люди из региона приезжают в Москву и потом снимают там кино. Это очень правильно, это правильная федерализация в культуре, мне кажется.

А студентка 4 курса иркутского филиала ВГИК представляет на фестивале документальную ленту «Открыто, входите сами». Изначально Елена задумывала создать историю об одиночестве. Но, когда познакомилась со своей героиней поближе, поняла, что фильм будет куда более глубоким. Фильм о Светлане Каницкой — художнике и модельере, которая своими руками создала галерею в Листвянке, куда уже много лет заглядывают туристы со всего мира.

Елена ГАЛУШКОВА, УЧАСТНИК БАЙКАЛЬСКОГО ФЕСТИВАЛЯ РЕГИОНАЛЬНОГО КИНО, г. ИРКУТСК: Изначально я прочла о ней в интернете, то есть познакомилась с ней заочно, поговорила с ее внуком, нашла в интернете. И поехала с ней знакомиться уже лично. И при личном знакомстве она сразу себя так показала, что я поняла, что никого другого я больше точно искать не хочу.

Всего на фестивале представлены 42 работы режиссеров из Иркутской области, Бурятии, Красноярского и Забайкальского краев. Это документальные, игровые фильмы, рекламные ролики, клипы и видеоарт. Лучших в разных номинациях и обладателя гран-при жюри объявит в субботу. А пока каждый вечер зрителей ждут на показы. С 19 до 22 часов в четвертом зале «Киномолла». Вход свободный.

Юрий ЯШНИКОВ, ПРОДЮСЕР БАЙКАЛЬСКОГО ФЕСТИВАЛЯ РЕГИОНАЛЬНОГО КИНО: Этот фестиваль делается для зрителя, это, по-моему, единственный фестиваль в стране, где только один показ, только вечером для того, чтобы весь город после учебы, после работы мог приехать и посмотреть то кино, которое снимают земляки здесь и сейчас.

Также в рамках кинопраздника эксперты и члены жюри проведут мастер-классы. Гости расскажут, например, о визуальном решении в кино или о том, как искать деньги на съемки фильма. Посещение лекций также свободное. Подробное расписание можно найти на страницах БФРК в соцсетях.